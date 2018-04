HUMANA NEMICA DALA JE NIKOLI MATIČNE ĆELIJE I ŠANSU ZA NOVI ŽIVOT: Nikad ga nije videla, ali ne prodje ni dan da ne pomisli na njega

Nikola Stanišić Driga (23), i dalje vodi životnu bitku sa akutnom limfoblasnom leukemijom, ali, pismo koje je uputila nepoznata devojka iz Nemačke, koja mu je donirala matične ćelije, kao da mu je dalo novi život.

Tatjana Stanišić, Nikolina majka, objavila je status na Fejsbuku kojim se zahvaljuje humanoj Nemici, koja je njenom sinu dala veliku nadu za ozdravljenje.

"Dragi moji,

U poslednjih godinu dana sam počela zaista da verujem da sa vama mogu da podelim sreću, tugu, padove, uspone, osmehe, strahove.

Ne mogu da vam opišem kakve osmehe i radost u ovom gradiću na severu Evrope nam je izmamilo pismo koje je rukom napisala i poslala Nikoli neznana devojka koja mu je praktično dala novi život.

Devojka koja je našem Nikoli donirala matične ćelije nas je u isto vreme i digla u nebo i navukla nam suze na oči. Koliko samo hrabrosti i dobrote ima u tom činu i tom pismu.

Do pre nekoliko meseci nisam stvarno razumela koliko znače ti ljudi koji daju krv, krvnu plazmu, koji doniraju organe . .

Nisam razumela dok se naš Nikola nije razboleo.

Kad je Nikola dobio pismo, čitavo veče smo sedeli porodično i razgovarali o tome kako ćemo kad se vratimo u Srbiju i sami da se prijavimo da budemo donatori.

Ta devojka i svi vi koji ste uz nas, koji ste nam nesebično pomogli, znani i neznani u meni ste probudili ono najdublje i šta god ja sada da napišem biće štedljivo, jer pored nje toliko hrabre pomislim i vas dobrih i nesebičnih, shvatim koliko je želja za životom kod svih nas ipak najveća medju svim željama i kako u svemu lošem postoji i dobra strana, divni ljudi, ljudi koji čuju dušom, razmišljaju srcem i vole celim bićem...

Hvala vam".

Evo pisma koje je neznana donatorka napisala Nikoli

,,Zdravo... Prvo nisam htela ništa da ti napišem, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što nisam znala kako da ti se obratim. ,,Ćao, nepoznati čoveče’’ zvuči suviše daleko... ,,Zdravo, genetski blizanče’’ je nekako kičasto, a ,,Ćao, ovde dvadesetjednogodišnja devojka iz Nemačke...’’ kao oglas za upoznavanje usamljenih osoba.

Na kraju ti ipak pišem jer sam nedavno saznala da si matične ćelije dobro prihvatio i to me zaista mnogo raduje. Ne prodje ni dan, a da ne pomislim na tebe i zaista mnogo želim da se brzo i pre svega trajno oporaviš. Nadam se da ćeš ubrzo ostvariti sve ,,lude” planove, ideje i želje koje čovek u našim godinama ima i nadam se da ćeš moći svoj život da proživiš onako kako ti želiš! Od srca želim ti mnogo snage kako do sad, tako i nadalje.”

KAKO MOŽETE DA POMOGNETE NIKOLI STANIŠIĆU

* Upišite 366 i pošaljite SMS na 3030

* Dinarski račun 160-483618-51

* Devizni račun 00-540-0002310.0

* IBAN: RS35160005400002310055

