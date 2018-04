MOŽE LI OD OVE SRPSKE PENZIJE DA SE ŽIVI: Rintali na njivi čitav život, a prosek im sada 11.205 dinara

NOVI SAD - Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, trenutno ima 184.430 poljoprivrednih penzionera, a prosečna paorska penzija je 11.205 dinara.

Ukoliko se obistini najava srpskog ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, do kraja godine biće završen predlog novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za poljoprivrednike, koji država priprema u saradnji sa Svetskom bankom, piše novosadski Dnevnik.

U ovom trenutku ima oko 370.000 lica koji su obveznici PIO za poljoprivrednike, od čega 74.000 nije u sistemu, odnosno ili su umrli ili imaju penzijsko osiguranje po drugom osnovu – rekao je Nedimović.

- Problem je i to što mnoga poljoprivredna gazdinstva ne prave ekonomsku vrednost da bi mogla da izvrše obavezu prema PIO: samo od 50.000 do 70.000 poljoprivrednika može da svojim radom obezbedi plaćanje te obaveze, koja iznosi od 80.000 do 90.000 dinara godišnje.

Podsetio je na to da važeći penzioni sistem za poljoprivrednike postoji od 1986. godine, kao i da u ovom trenutku postoji 184 milijarde dinara, što je oko 1,5 milijarda evra, neplaćenih obaveza.



"Što je još gore, čak 95 odsto tih obaveza je nenaplativo", istakao je Nedimović. - Zbog toga je nužan novi penzioni sistem za poljoprivrednike koji će biti održiv u budućnosti.

Po podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, trenutno ima 184.430 poljoprivrednih penzionera, a prosečna paorska penzija je 11.205 dinara, što je 3.066 dinara manje od najmanje prosečne penzije u Srbiji, koja iznosi 14.338 dinara.

Manje čak i od tog proseka za penzionisane paore ima njih 28.776, što je 15,6 odsto od ukupnog broja penzionera u Srbiji. Najniži iznos penzije od 11.272 dinara prima 139.557 penzionisanih paora, ili 75,67 procenata svih penzionera u državi, prenosi Dnevnik.

