RODITELJI STRAHUJU ZA ŽIVOT SVOG DETETA: Manijak hoće da nam ubije ćerku! Vrbovao ju je preko igrica i telefonske aplikacije!

Jezivo Stranac je toliko manipulativan da se tinejdžerka složila da bude kidnapovana i da njeni organi budu prodati, pa makar i umrla ako je to neophodno za njihovu ljubav, tvrde zabrinuti roditelji

Preko aplikacija na mobilnom telefonu stranci vrbuju maloletne devojčice i ugovaraju sastanke, sve to uz takvu manipulaciju da devojčica nakon nekoliko meseci dopisivanja poveruje u reči osobe koju uopšte ne poznaje.

Slučaj na koji su nam ukazali roditelji jedne tinejdžerke otišao je dotle da se devojčica čak složila da njeni organi budu prodati, pa makar i umrla ako je to neophodno za njihovu ljubav.

Naime, našoj redakciji obratili su se prestravljeni roditelji (imena i prezimena poznata redakciji) koji su svom detetu u telefonu našli poruke od kojih im se kosa digla na glavi.

- Naše dete se preko aplikacije i neke igrice na telefonu dopisivalo nekoliko meseci s čovekom koji je iz inostranstva. U porukama su na početku izlivi nežnosti do te mere da bi se moglo zaključiti da ljubav među njima cveta. Međutim, listajući poruke shvatili smo da ta osoba manipuliše našim detetom, koje mu je, nažalost, otkrilo sve svoje podatke, pa čak i mesto gde živi - pričaju zabrinuti roditelji.

Opasan predator

Oni dodaju da to nije najstrašnije što su otkrili.

- U kasnijim porukama taj čovek planira da se oni vide, naravno, bez našeg znanja. Naša ćerka mu do te mere veruje da je spremna da slaže roditelje i tajno se sretne s njim. Pominju venčanje, ali ono što je nas najviše zabrinulo jeste manipulacija kojom je naše dete ubedio da je normalno da bude kidnapovana. Ljubav je do te mere jaka da ona pristaje i da bude ubijena i da on čuva delove njenog tela - uveravaju nas očajni roditelji.

Prema njihovim rečima, a i porukama koje su nam dali na uvid, čovek koji se dopisivao s njihovom ćerkom deluje kao dosta zrela osoba, ali se predstavlja kao tinejdžer i u to je ubedio devojčicu. Pored toga, na svom profilu ima samo jednu fotografiju, a kad razgovaraju preko video-linka, slika je prilično mutna pa se ne razaznaje kako osoba ispred kamere izgleda. - Ali kako je dobar manipulator, ubedio je naše dete da to nije ništa strašno - kaže majka.

Zabrinuti roditelji su preduzeli sve neophodne mere i prijavili prepisku policiji, ali su i dalje uplašeni jer, kako su nam objasnili, osoba s kojom se njihovo dete dopisivalo treba ovih dana da dođe u našu zemlju.

Prijavili policiji

- Mi smo prijavili policiji, koja nam je rekla da budemo uz svoje dete i prijavimo ako nam bilo šta bude sumnjivo. Međutim, naša ćerka ne deli naš strah jer je zaljubljena. Želimo da upozorimo i ostale roditelje da vode računa s kim im se deca dopisuju i da na vreme spreče komunikaciju od koje vreba opasnost - kažu roditelji i dodaju da su opasne sve aplikacije koje imaju opciju za dopisivanje.

foto: Saša Urošev

Misteriozni nestanak BARBARE VITEZ I DALJE NEMA Podsetimo da je pod sumnjivim okolnostima 25. novembra 2016. nestala Barbara Vitez (16) iz Sente, koja je navodno upala u reku Tisu s mosta. Njeno telo do danas nije pronađeno, a roditelji se nadaju da je još uvek živa i da je u Mađarskoj. - Viđena je u Mađarskoj, videli smo i slike, ali tačnu adresu ne znaju ni oni koji su nam slike poslali, jer oni nisu policajci, nisu organizacija, već samo preko interneta nalaze ljude ili na ulici motre na njih - nedavno su izjavili Endre i Melinda Vitez, roditelji nestale devojčice. Oni su dodali da je Barbara viđena, po svedočenju ljudi koji im pomažu u potrazi, kako izlazi iz crnog džipa sa zatamnjenim staklima u kojem su se nalazila još dva muškarca.

Kurir / Jelena Rafailović

Foto: Shutterstock, Saša Urošev

Kurir

Autor: Kurir