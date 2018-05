UTORAK KAO STVOREN ZA URANAK I ROŠTILJANJE: Prvi maj širom Srbije sunčan i veoma topao, a evo gde vas večeras može iznenaditi KIŠA i GRMLJAVINA

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Po podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 10 C do 17 stepeni, najviša dnevna od 27 C do 30 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 17 C, najviša dnevna oko 29 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do četvrtka će biti pretežno sunčano uz lokalnu pojavu popodnevnih pljuskova sa grmljavinom, a od petka promenljivo i nestabilno sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina.

U košavskom području do petka će duvati jak, a na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura do kraja sedmice biće iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti, krajem perioda u manjem padu.

