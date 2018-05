KAD ĆE OVA ŽEGA DA UMINE: I danas sunčano i do 30 stepeni, a evo kada stiže blago zahlađenje

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Po podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugoistoku, jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, kao i ponegde u Sremu i Bačkoj, saopštio je Republički hidrometeorosloški zavod.

Vetar slab i umeren jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju i jak, a na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura od 11 C do 18 stepeni, najviša dnevna od 27 C do 30 stepeni.

foto: Beta/Dragan Gojić

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar umeren i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 18 C, najviša dnevna oko 30 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, najviša dnevna temperatura biće iznad prosečnih vrednosti, a početkom sledeće sedmice u manjem, postepenom padu.

U četvrtak pre podne sunčano. Po podne i uveče postepeno naoblačenje na jugu i zapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U košavskom području duvaće jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar. Od petka do ponedeljka promenljivo i nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina očekuje se na jugu i zapadu zemlje.

Zatim, pretežno sunčano, po podne sa retkom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Miloš Miškov)

Kurir

Autor: Kurir