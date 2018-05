SVI PRIČAJU O UDŽBENIKU U KOME SU CECINI STIHOVI, A SAD SE OGLASIO AUTOR KNJIGE: Namerno sam baš nju izabrao! EVO I ZAŠTO!

Izbor stihova iz pesme "Sećaš li se, lepi grome moj" koju peva Svetlana Ceca Ražnatović nije se greškom našao u radnoj svesci za srpski jezik i književnost za peti razred osnovne škole, tvrdi za Danas Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kuči BIGZ.

Ona kaže da je autor radne sveske Vlado Đukanović svesno izabrao primer koji na dobar način oslikava vokativ, te da nije po sredi ni greška u izboru, kao ni materijalna greška.

Đikanović naglašava da je radnu svesku za peti razred, koja je urađena po novom planu nastave i učenja, odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja bez ijedne greške.

Polemika o tome da li je stihovima Svetlane Ražnatović mesto u udžbeniku pokrenuta je na društvenim mrežama, nakon što je objavljena fotografija jednog zadatka iz radne sveske, u kojem se od učenika traži da podvuku imenice u vokativu u stihovima iz poezije i popularne kulture.

Pored stiha "A sećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo", navedeni su i stihovi iz pesama Riblje čorbe "Avionu, slomiću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila", Bajage "Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru", kao i YU grupe "Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose".

– Nigde nije navedeno ime, niti izbor odakle su ti tekstovi uzeti, a svi koji su prepoznali stihove pesme koju peva Svetlana Ražnatović su ih verovatno čuli. Autor ih je naveo samo kao primer za vokativ. On nije želeo da uzima samo primere iz književnih tekstova već i iz popularne kulture koja je deci tog uzrasta bliska. Ceca Bajaga, Riblja čorba, sve to spada u isti korpus popularne kulture i to je njima prepoznatljivo. A da li se to nama sviđa ili ne, to je drugo pitanje – kaže Đikanović.

Ona navodi da je udžbenik urađen u skladu sa zahtevima refome u kojoj se insistira na ostvarivanju ishoda, a ne na propisivanju sadržaja.

– Ovde je možda reč o intrigantnijem primeru koji apsolutno zadovoljava ishod i nije materijalna greška – smatra Đikanović.

Komentar iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja nismo uspeli da dobijemo.

