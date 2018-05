KOSTOLAC PREKRIVEN PEPELOM: Vetar nosi čestice pepela, meštani na ivici očaja

Domovi meštana Kostolca doslovce su zavijeni u crno, zbog pepela koji dolazi sa jalovišta tamošnje termoelektrane. Iako je 2012. deponija jalovine najavljena kao najsavremenija, godinama stanovnicima zadaje muke. Vetar nosi čestice koje uništavaju useve i zdravlje ljudi. U EPS za N1 kažu da rade na sanaciji jalovišta i da će problem rešiti uskoro.

Ovo je prestonica pepela. Zvanično - naselje Klenovnik. Osim u vazduhu, čestice su na granama, fasadama, ali i u kućama. Zato su ovde meštani i meštanke, metle i vlažne krpe nerazdvojni.

"Od prljavštine do prljavštine ne može da se stigne ništa. Jer ovo je strašno! Gledajte vi tu... Evo po sudovima. Jedeš iz onoga što si kupio iz onih plastičnih činijica, jer ne možeš svoj sud da upotrebiš. To je život naš! Mi tako živimo već šest godina. Šest godina mi živimo tako i to je to", kaže meštanka Živadinka Stojiljković.

A sve počinje na deponiji pepela termoelektrane Kostolac. Čestice odatle kreću u akciju.

Vetar najbolje oslikava koliko pepeo može biti po kuće opasan, a meštani kažu da Košava ovako nanosi čak 120 dana u godini.

Konjuktivitis se kažu ovde podrazumeva. Kapi za oči deo su svake kućne apoteke.

"Ja kad bih mogla da prodam, al' sad ko će da kupi ovo u ovakvoj situaciji. Ja bih sutra otišla u jednoj kolibici da živim samo da mogu da dišem. Dišite ovde!", priča Živadinak Stojiljković.

Nema vazduha ni kod kuće ni na radnom mestu. Vlasnik jedne radionice pojašnjava: pepeo nije tu danima. Svež je, od jutros.

"Ja sam morao da kupim i duvaljku koja služi za lišće ne za pepeo da bi mogao da vidim šta imam i kako imam. Evo vidite ovde, mi živimo i od poljoprivrede i od svega. Zasadio sam malinu, zasadio sam jagodu, ko sad sme to da obere?", pita se meštanin Zoran Ilić.

Preduzimamo sve - tvrde u Elektroprivredi Srbije (EPS). Izboriće se sa kako kažu složenim meteorološkim uslovima tako što će u narednih 20-ak dana prekriti jalovište sa 15 centimetara zemlje.

"Brzina vetra (košave) jača od 18 metara u sekundi podiže taj pepeo sa odlagališta. Kaseta 2 sa koje se razvejava pepeo je zatvorena i sada se radi njeno prekrivanje zemljanim slojem kako bi se sprečilo dalje razvejavanje pepela", saopštio je EPS.

Meštani misle da će to samo privremeno umiriti pepeo. Razočarani su i u Ministarstvo životne sredine čije kazne EPS-u nisu urodile plodom.

