OBLACI POBEDILI SUNCE, ALI NE I VRUĆINU: Petak širom Srbije topao, a za vikend potpuni HAOS - pljuskovi, oluje, grad!

U Srbiji će danas biti toplo i nestabilno, promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena.

Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinama, uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu ujutro i pre podne povremeno jak, jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od 12 do 19 C, najviša dnevna od 24 do 30 C.

U Beogradu će, takođe, biti toplo, promenljivo oblačno, veći deo dana sa dužim periodima sunčanog vremena. U pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinama.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 19 C, najviša dnevna oko 30 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinama. RHMZ je za subotu i nedelju izdao upozorenje, pošto se ponegde očekuje lokalna pojava kratkotrajnih nepogoda sa velikom količinom padavina, jakim vetrom i gradom.

Temperatura do nedelje iznad prosečnih vrednosti, od nedelje u manjem padu.

