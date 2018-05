BIVŠI KOŠARKAŠ ZVEZDE TUKAO ŽENU: Ujedao je za nos i hteo da joj iščupa jezik!

Željko Topalović, čuveni košarkaš šampionskih generacija Crvene zvezde i Budućnosti, tukao je svoju suprugu Mirjanu Topalović, grizao je za nos i hteo da joj iščupa jezik!



Osnovni sud u Prijepolju doneo je presudu da je Topalović kriv za nasilje u porodici, zbog čega je dobio tri meseca zatvora, odnosno uslovnu kaznu od godinu dana. U presudi se detaljno opisuje brutalan napad 7. septembra 2013, kada je njegova i dalje zakonita supruga Mirjana skupila hrabrosti da ga tuži za nasilje u porodici.



- U uračunljivom stanju Željko Topalović je, nakon verbalnog sukoba, uz pretnje i psovke da je kurva i drolja koju će ubiti, napao suprugu. Vukao ju je za kosu, udarao nogom u telo, ugrizao za nos, počeo je da je davi, pljunuo je više puta u predelu lica, a zatim pokušao da joj zavuče ruku u usta kako bi joj iščupao jezik - stoji u presudi donetoj 15. decembra 2014. godine.

Mirjana Topalović foto: Kurir



Sve ove godine Mirjana je ćutala jer su joj deca bila maloletna. Sada je odlučila da ekskluzivno za Kurir progovori o torturi koju je trpela.

- Život uz tako uspešnog sportistu je bio pun odricanja, ali ja sam pristajala na to, bila sam mu podrška u svemu, zapostavila sam svoju karijeru, brinula sam o porodici i deci, živela u njegovoj senci. On je uvek bio nasilan. Prvi put mi je udario šamar pred porođaj s prvom ćerkom, a onda su se fizički nasrtaji nastavljali, ali ja sam ćutala i kajem se što nisam ranije prijavila - priča Mirjana.



Kada se njegova košarkaška karijera posle povrede završila, prodali su stanove u Beogradu i Novom Sadu, preselili su se kod njegovih roditelja u Novu Varoš i rešili da sve što imaju ulože u izgradnju hotela na Zlataru.

- Kada je posle deset godina izgradnje hotel počeo da radi, on je poželeo slobodu. Tražio mi je da odem, što sam i uradila. Međutim, 7. septembra 2013. je došao. Krenula je rasprava. Ja sam imala samo jedan uslov - da sve što smo zajedno stekli ostane našoj deci. Na to mi je pokazao srednji prst i počeo da me tuče, maltretira, prebija... On ima više od dva metra, a ja sam u tom trenutku imala 48 kilograma, zbog sekiracije što sam izgubila brata i majku - priča Mirjana.

Njih dvoje su u brakorazvodnoj parnici četiri godine, a sude se i za podelu imovine.

- On je i dalje veoma uticajan i to koristi da sabotira suđenje, odbija da podeli imovinu. Ja sam se odlučila da govorim javno, da skrenem pažnju na nasilje, da pokažem koliko se odugovlače suđenja i da otkrijem da njegove zlatne medalje imaju i tamnu stranu - naglašava Mirjana.



Željko Topalović

Pričaću s vama tek za mesec dana Kada smo pozvali Željka Topalovića, u prvom trenutku je bio srdačan, da bi se, nakon što je saslušao pitanje, veoma iznervirao. Podigao je ton optužujući nas da smo bahati (što apsolutno nije tačno):

- Svašta! Nikada se to nije desilo, niti ja to mogu na ovaj način komentarisati. Sve što imate da pitate možete doći kod mene. Ja vas ne razumem uopšte. Možete da se ponašate s nekim drugim tako, ja vas rado pozivam da dođete. Eto to je to. Slušam vas pažljivo, koncentrisano razgovaram s vama, a vi pokušavate da podignete ton i da razgovarate sa mnom bahato. Vi nemate takta, dođite kad god želite da razgovaramo, za nekih 25 do 30 dana, pre toga ne mogu, zauzet sam - rekao je i spustio slušalicu.

foto: Printscreen



Činjenice o Željku Topaloviću

Prvak države sa Zvezdom i Budućnošću

- Željko Topalović ima 46 godina

- Visok je 2,06 metara

- Igrao je na poziciji centra

- Bio je član generacije Crvene zvezde koja bila prvak 1997/98.

- U dresu Budućnosti osvojio je domaće prvenstvo 1998/99.

- Danas drži hotel "Zlatarski zlatnik"

Kurir

Autor: Kurir