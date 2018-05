Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su danas bili angažovani u okolini Hrtkovaca završili su planirane aktivnosti, saopštio je MUP.

Saobraćaj koji je bio obustavljen na državnom putu od sela Jarak do mosta preko reke Save kod Šapca, zatim na lokalnom putu od Hrtkovaca do Nikinaca i na deonici od Rume do auto-puta ponovo je normalizovan, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug, Tanja Valič)

