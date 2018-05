ZAKAŽITE SVOJ TERMIN: Besplatni pregledi kože 21. maja u 27 gradova širom Srbije

BEOGRAD - Besplatni pregledi kože biće sprovedeni 21. maja u 27 gradova, 58 zdravstvenih ustanova, a učestvovaće 140 dermatologa.

Svake godine u Srbiji se otkrije oko 650 obolelih od melanoma, najsmrtonosnijeg raka kože, zbog čega Udruženje dermatovenerologa Srbije i ove godine organizuje besplatne preglede kože.

Besplatni pregledi moraju da se unapred zakažu i to putem interneta do 14. maja popunjavanjem upitnika na sajtu Euromelanoma.org, a od 14. do 16. maja i telefonom, besplatno na broj 0800222888, rekla je za RTS prof.dr Lidija Kandolf Sekulovic.

