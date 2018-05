VODIČ ZA RODITELJE: Bez kreme, naočara i šeširića, mališane ne puštajte napolje

Čak 80 odsto svih oštećenja kože od sunca, dobija se u najranijem detinjstvu, a rizik za nastanak melanoma u odraslom dobu se znatno povećava ako je dete više od pet puta izgorelo, upozorili su juče stručnjaci predstavljajući kampanju "Zaštita za sve".

U okviru nje će se edukovati više od 10.000 dece predškolskog i školskog uzrasta, a školama će biti donirani UV indikatori, koji trenutno očitavaju intenzitet sunčevog zračenja.



Dermatovenerolog profesor dr Lidija Kandolf Sekulović sa VMA kaže da od malih nogu treba raditi na edukaciji.

- Dečja koža je do treće godine života potpuno nepripremljena na štetne uticaje UV zračenja. Mi po navici, čim dođe lepo vreme idemo u majicama na bretele ili kratkim šortsevima, međutim zaboravljamo na visoke UV indekse i njihovu štetnost. Kada deca krenu napolje, roditelji treba adekvatno da ih spreme, da obuku majicu sa kratkim rukavima, ne bretelama, da imaju duge nogavice ili dugu suknju, i naravno da stave naočare za sunce i šešr, a da na otkrivene delove tela nanesu preparat za zaštitu od sunca - kaže dr Sekulović.



Ispred nas su najtopliji meseci u godini, ljudi odlaze na more, ali je treba da biraju plaže sa dosta zelenila i da primenjuju ove savete.

- Kada planirate odmor treba obratiti pažnju na to kakva je plaža. Idealno bi bilo da to budu plaže sa dosta drveća i prirodnog hlada. Najbolje je ići na plažu ujutru od 8.30 i skloniti se sa sunca već oko 11časova, i vratiti se pet posle podne. Na svakih sat vremena detetu treba nanositi zaštitni faktor 50+. Trudite se da izbegavate suncobrane, jer zadržavaju i do 30 odsto sunčevih zraka - kaže dr Sekulović.

Nada Miletić Nevajda ispred kampanje "Zaštita za sve" ističe da je sunce najopasnije za bebe do godinu dana.

- Sstav Svetske zdravstvene organizacije je da je prekomerno izlaganje UV radijaciji ozbiljno pitanje javnog zdravlja. Stvaranje zdravih navika kod

dece u predškolskom i ranom školskom uzrastu u pogledu zaštite od potencijalno negativnih efekata sunčevog zračenja, zalog je za njihovo zdravlje u budućnosti. Pošto su preparati za zaštitu od sunca za bebe od šest meseci, pitanje je kako zaštitit bebe do šest meseci. Odgovor je da decu do godinu dana uopšte ne izlagati direktnim sunčevim zracima - kaže Miletić Nevajda i dodaje da je u njihovoj prethodnoj kampanji "Pregled za sve" pregledano 4.000 građana, a od toga je kod 44 osobe otkriven melanom.

Govorite deci o štetnosti sunca Minsitar zdravlja Zlatibor Lončar podržao je kampanju "Zaštita za sve".

- Molim sve koji rade sa decom, školskog i poredškolskog uzrasta, da svakogda dana, kada krene proleće i leto, deci kažu bar dve, tri rečenice o tome koliko je opasno izlaganje suncu, i koliko se povećava rizik da dođe do pojave melanoma, izuzetno agresivnom tumoru. Deca su izuzetno pametna i inteligenta, i dovoljno im je to da shvate - kaže Lončar. On dodaje da u Srbiji svake godine 650 osoba otkrije melanom, a da od toga oko 300 njih izgubi životnu bitku.



Na konferenciji su učestvovali i savetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gordana Kosanović i Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92 koji su istakli koliko je važno da našu decu učimo dobrim obrascima ponašanja i kod kuće, ali i u školi.

