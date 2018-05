BRUKA! RIJALITI NA TESTU IZ MATEMATIKE: Posle Cece, i Farma završila u školama!

Posle stihova pesama"Lepi grome moj" i "Kukavica" Svetlane Cece Ražnatović u školskim udžbenicima, javnost je šokirala vest da se na takmičenju srednjoškolaca iz matematike našao i zadatak u kojem se pominje rijaliti "Farma", u kom su se učesnici svađali, psovali, pa čak i tukli!



Republičko takmičenje iz matematike učenika medicinskih škola nedavno je održano u Medicinskoj školi u Leskovcu, a zadatak s "Farmom" našao se u testovima za sva četiri razreda.

Naša realnost

- Osoba A je pobedila osobu B u duelu znanja i na taj način je u popularnom rijalitiju "Farma" udvostručila glasove. Nakon toga je objavljeno da je osoba A osvojila 75 odsto, a osoba B 25 odsto glasova. Koliki je odnos procenata bio na glasanju pre udvostručenja? - glasi sporni zadatak koji je izazvao kritike.

Pojavljivanje "Farme" izazvalo je negativne reakcije. Međutim, jedan od autora zadatka Vladimir Baltić ne vidi ništa sporno.

- Ako se održava na televiziji, znači da je to naša realnost. Ovde je problem to što je taj zadatak s procentima veoma loše urađen, od 113 učenika 20 ga je uradilo tačno. To treba da bude problem i to što se slabo ulaže u nauku i prosvetu, a ne "Farma" - objašnjava za Kurir Baltić.

Odličan primer?!

On dodaje da je ovaj rijaliti dobar primer za zadatak.

- Na drugim takmičenjima nema takvog sistema promene procenata, zato je "Farma" bila dobar primer - kaže on.



Biljana Bojanić, predsednica Zajednice medicinskih škola, koja je organizator takmičenja, naglašava da oni nemaju uvid u zadatke pre kraja testa.

- Bilo je nekih negativnih reakcija i komentara kolega. Da sam ih ja sastavljala, možda bi bio drugi primer. Ne bih sada o tome, šta je bilo bilo je. Deca su pokazala veoma dobro znanje na takmičenju i zaslužuju pohvale - zaključila je Bojanićeva.



Profesor Miodrag Mateljević

"Farma" je mogla da se izbegne

Bivši dekan, profesor na Matematičkom fakultetu, i akademik prof. dr Miodrag Mateljević kaže da je pominjanje "Farme" moglo da se izbegne:

- Moglo je da se ubaci nešto gde je glasanje istog tipa. Nije morao to biti rijaliti, ali verovatno su u stvarnosti retki primeri gde se tako radi i glasa.

