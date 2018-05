VLADA SRBIJE USVOJILA PREDLOG LEKS SPECIJALISA: Šansa da se mnogi skuće u jeftinim državnim stanovima od po 500 evra po kvadratu

BEOGRAD - Vlada Srbije je jutros usvojila predlog zakona za izgradnju jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i najavila da gradnja može da počne već krajem avgusta u Vranju, Kraljevu i Nišu.

Reč je o predlogu leks specijalisa - Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

"Zakon je usaglašen sa svim ministarstvima u vladi i danas je usvojen na sednici vlade i ja ga očekujem naredne nedelje u parlamentu pred poslanicima", rekla je Mihajlović tokom obilaska gradilišta "Zemunske kapije", gde će se nalaziti i jedan ogledni stan za pripadnike snaga bezbednosti.

Mihajlović je rekla da će se jeftini stanovi, po ceni od najviše 500 evra po kvadratu u šta je uključeno komunalno opremanje, graditi prvo u Vranju, Kraljevu, Nišu pošto već imaju spremne lokacije, a zatim i u Beogradu i Novom Sadu.

"Krajem avgusta možemo očekivati početak radova u Vranju i Kraljevu, kao i u Kišu, gde su potpuno pripremljene lokacije. Za Beograd čekamo da se konstituiše nova gradska vlast, pa da počeno razgovore".Mihajlović je kazala da će se u Kraljevu, Vranju i Nišu graditi po 170 stanova, a u Beogradu i Novom Sadu je predviđena gradnja po 400 stanova.

Mihajlović je naglasila da će se sa jeftinom stanogradnjom sistemski rešiti pitanje stambenog zbrinjavanja za pripadnike snaga bezbednosti.

Kaže da je početak tog projekta možda odložen za nekoliko meseci, ali da je htela da imaju sveobuhvatno rešenje pre nego što počne da se gradi.

Na pitanje da li će graditi jeftini stanovi i za druge kategorije stanovništva, Mihajlović je rekla da se razmišljalo i o tome, ali da je plan da se u početku ide samo sa gradnjom stanova za snage bezbednosti.

"Kada budemo videli kako to funkcioniše i kako to ide, to će biti model koji će moći dalje da se primenjuje.

Direktor Gređvinske direkcije Srbije Nebojša Šurlan je rekao da se u naselju "Zemunske kapije" gradi i jedan ogledni stan za pripadnike snaga bezbednosti To znači da će svi zainteresovani moći da vide u Zemunskim kapijama kako će izgledati jeftini stanovi koji će se graditi u Srbiji za pripadnike snaga bezbednosti.

