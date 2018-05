KO JE OPLJAČKAO UTVRĐENJE ZEMUNACA? Dela slikara Peđe Milosavljevića, Save Šumanovića i Ticijana nestala posle rušenja Šilerove! Nicović: Pitajte čelnike DOS! KURIR TV

Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum, vođe "zemunskog klana", u tri sefa koja su misteriozno nestala iz njihove kuće uoči rušenja imanja imali su vredna dela slikara Peđe Milosavljevića i Save Šumanovića, kao i delo jednog od umetnika venecijanskog trija - Ticijana, Tintoreta ili Paola Veronezea, tvrdi za Kurir Marko Nicović, bivši šef beogradske policije.



- "Zemunci" su imali ogromno blago koje su čuvali u tri sefa, koja su kasnije, pre nego što je sve sravnjeno sa zemljom, nestala. Pored zlatnih poluga, dijamanata i brilijanata, tu su bile i umetničke slike. Pričalo se da su imali slike Peđe Milosavljevića i čak Save Šumanovića. Imali su slike i inostranih slikara, pa čak i jednu koja je delo jednog od umetnika vencijanskog trija - Ticijana, Tintoreta ili Veronezea, koje vrede milione! - kaže Nicović i dodaje:

- Pričalo se da su bili opsednuti Italijom, italijanskom umetnošću... Lečili su provincijalske komplekse.

Bivši šef beogradske policije navodi i da su vođe zloglasne bande, tada najjače na prostoru bivše SFRJ, dosta novca dobijenog od otmica, razbojništava i prodaje droge uložili u dijamante.



- Kupovali su i dijamante i brilijante, ali više dijamante, jer je bilo isplativije. Neko ih je savetovao kako da ulažu novac - kaže on.

Nicović je već za naš list kazao da treba pitati čelnike DOS iz tog vremena gde su pomenuti sefovi, da je policija obezbeđivala imanje u Šilervoj dok je ekipa iznosila te sefove, ali i da je neko uzeo dve torbe s kešom pošto su vođe "zemunaca" likvidirane u Meljaku.



Njegovu priču potvrđuje i lider SRS Vojislav Šešelj. Šešelj tvrdi da je vrh nekadašnje vlasti, predvođen Čedomirom Jovanovićem i Dušanom Mihajlovićem, uzeo za sebe i više od 20 miliona evra koji su prilikom hapšenja pronađeni kod vođa "zemunskog klana" Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma 2003.

- Uzeli su sav novac koji je pronađen prilikom hapšenja Spasojevića i Lukovića, tu je bilo više od 20 miliona evra, što kod njih u torbama, što u njihovim kućama. To su uradili Čedomir Jovanović, Dušan Mihajlović i još neki... Koliko je kome pripalo, ne znam tačno - tvrdi Šešelj i dodaje da je kod njih završilo i blago iz Šilerove:

- Bilo je u Šilerovoj mnogo vrednih stvari, veliko je tu bogatstvo bilo smešteno... Bilo je zlata, slika, skupocenog nameštaja, svega je bilo... Sve su to razneli, podelili, pokrali i rasprodali, a glavni i za to su bili Jovanović i Mihajlović.



brojke:

50 velikih umetničkih slika bilo u kompleksu u Šilerovoj

15 godina prošlo od rušenja Šilerove

8,5 miliona maraka koštalo zidanje sedišta "zemunaca"



Hronologija

- 12. marta 2003. ubijen premijer Zoran Đinđić

- 13. marta 2003. doneta odluka o rušenju sedišta "zemunaca" u Šilerovoj

- 14. marta 2003. isključene su voda i struja i počelo rušenje

- 27. marta 2003. završeno rušenje kuće

- 27. marta 2003. tokom pokušaja bekstva ubijeni Spasojević i Luković u skrovištu u Meljaku

Mile Novaković:

Iznenađen sam što su srušili imanje "zemunaca"

Mile Novaković, nekadašnji šef UKP, kaže da je i za njega, kao i za mnoge, bilo iznenađenje kada je srušeno imanje u Šilerovoj. Te zgrade je, dodaje, mogao da uzme SUP Zemun ili da ih daju Domu zdravlja, koji se nalazi preko puta, da naprave obdanište ili starački dom.

- Ne znam kako se odvijalo rušenje, to je rušeno po rešenju opštine Zemun i Grada, to nije bila policijska stvar, policija je samo davala asistenciju. Ne znam da li je njima (udovicama vođa "zemunskog klana") u nekom trenutku dozvoljeno nešto da pokupe i ko je to razneo posle - kaže Novaković.

Na pitanje da li je bogatstvo "zemunaca" sravnjeno sa zemljom, on kaže:

- Da.

