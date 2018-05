SUPER ŠTO VIŠE NEMAMO LATINSKI! Ovo je NOVI SMER u gimnaziji sa 8 novih predmeta

BEOGRAD - "Zanimljivo je", "super je što nemamo latinski i dva strana jezika", "imamo više matematike nego prirodni smer", neki su od utisaka učenika specijalizovanog IT odeljenja Prve beogradske gimnazije.

Prva beogradska gimnazija jedna je od osam škola u Srbiji koja je prošle godine upisala odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Za razliku od đaka na prirodno-matematičkom i društveno-jezičkom smera, oni imaju čak tri informatička predmeta, ali i, kako učenici sa olakšanjem ističu, "manje stranih jezika".

- Već smo naučili jedan programski jezik, paskal - ističu učenici dok sede u kabinetu i pale računare kako bi se spremili za čas informatike.

Odeljenje od 20 učenika za ovaj čas je podeljeno napola, a među desetoro đaka samo je jedna devojčica.

- Htela sam da upišem Matematičku gimnaziju, ali sam nekoliko dana pre prijemnog čula za ovaj smer i prijavila se. Nisam se iznenadila kada sam videla da nas je samo tri u odeljenju, uvek se devojčice radije opredeljuju za društvene nauke, ali bih i njima preporučila ovaj smer, mislim da dosta može da pruži - priča Marija.

Razredni starešina i nastavnik računarstva i informatike i programiranja Miloš Pušić ističe da je lako raditi sa decom u tako malim grupama, kao i da je zadovoljstvo učiti ambiciozne i motivisane učenike.

- Dobri su, vredni, imamo jako dobre takmičare: dvojicu đaka koji su osvojili prvo i drugo mesto iz matematike na državnom prvenstvu, nekoliko njih koji su postigli lep uspeh iz programiranja, ali i drugih takmičenja, širok im je spektar interesovanja - priča Pušić.

Kako on ističe, nastavnicima je bilo nezgodno što nemaju posebne udžbenike za ovaj smer, ali su se i oni i đaci brzo snašli. Dobar deo gradiva se inače obrađuje u starijim razredima prirodnog smera, ali ističe da nije problem ispričati to prvacima tako da i oni mogu da savladaju.

- Oni već u prvom razredu uče da programiraju, zastupljenost informatike kod njih je desetak časova nedeljno, što je baš dosta. Ovaj smer učenicima pruža lepu polaznu osnovu za bilo koji informatički smer na fakultetima. Oni će moći da prate predavanja i vežbe na fakultetu, da tamo imaju lakšu i bolju prohodnost i više vremena za neku praksu - kaže on.

Interesovanje za uvođenje IT odeljenja ove godine je izrazila 71 gimnazija, a koliko njih će i formirati odeljenje znaće se nakon popunjavanja liste želja kada deca budu raspoređena po školama. Zainteresovani đaci mogu da se prijave od 11. do 14. maja u gimnazijama koje su aplicirale, a zatim će 3. juna polagati prijemni ispit, odnosno matematiku srednjeg i naprednog nivoa.

Odeljenja za đake talentovane za informatiku i računarstvo prvi put su uvedena prošle godine, ali ih umesto planiranih 300, pohađa samo 170 đaka. Nastavni planovi i programi su usvojeni kasno, a mnogi osmaci nisu na vreme obavešteni kako bi se pripremili za polaganje prijemnog ispita. Tako su od planiranih 13 gimnazija, klupe u odeljenjima talentovanih za matematiku ostale prazne u čak pet gimnazija.

Prijemni ispit prošle godine je polagalo 556 učenika, ali je samo 280 položilo.

Prvi čovek Razvojnog centra jedne velike strane IT kompanije u Srbiji Dragan Tomić tada je ocenio da test uopšte nije bio lak, već zahteva intenzivne pripreme. Ove godine iz Ministarstva ističu da je drugačije.

- Moglo bi se reći da je pristup IT odeljenjima ove školske godine umnogome olakšan jer se za spremanje prijemnog za IT odeljenja koristi zbirka za pruipremu završnog ispita. Što se težine zadataka tiče, đake očekuju zadaci i srednjeg i naprednog nivoa, što je drugačije nego prošle godine. Razvoj IT sektora jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije. Prema podacima Narodne banke Srbije, IT sektor jedan je od najperspektivnijih sa godišnjim rastom izvoza od 20 odsto u poslednjoj deceniji. Srbiji u ovom trenutku nedostaje oko 15.000 IT stručnjaka - ukazuju iz Ministarstva prosvete

