CRKVA APELUJE NA ZVANIČNIKE SRBIJE: Nikada ne pristanite na otuđenje ili podelu Kosova i Metohije!

Apelujemo na naše državnike da ne smeju nikada daju svoju saglasnost na otuđenje Kosova i Metohije, jer ono što se silom uzme, to se i vrati, ono pak što se pokloni nekome, to je za svagda izgubljeno, a to Srbi i Srbija ne smeju dozvoliti, poruka je arhijereja SPC