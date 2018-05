VARLJIV MAJSKI VIKEND PRED NAMA: Širom Srbije sunčano i toplo, ali evo gde će nas iznenaditi PLJUSKOVI

U Srbiji će danas veći deo dana biti pretežno sunčano i toplo, dok se u popodnevnim i večernjim satima očekuju kratkotrajni pljuskovi.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 24 do 29 C.

Vetar će biti slab, u južnom Banatu umeren, istočni i severoistočni.

I u Beogradu će danas veći deo dana biti pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, a moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 29 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u nedelju će biti promenljivo oblačno, pre podne sa dužim sunčanim periodima, po podne sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Od ponedeljka do srede biće umereno i potpuno oblačno i svežije, sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina.

Od četvrtka do kraja perioda u većini mesta biće suvo, promenljivo oblačno, uz postepen porast temperature.

