ŽIKA NIKOLIĆ PIŠE ZA KURIR: Za ponos i opomenu!

U jučerašnjoj emisiji "Žikina šarenica" imao sam prilike da ugostim mlade ljude bistrog uma. Razlog za gostovanje je njihov uspeh na takmičenju održanom ovih dana u Beogradu. Osećam potrebu da radost susreta s ovim mladim ljudima podelim s vama. Dakle, International Conference for Young Scientist (ICYS) pojedinačno je takmičenje istraživačkih radova mladih naučnika iz prirodnih nauka. To je jedinstveno takmičenje u svetu i zato ga nazivaju nezvaničnim svetskim prvenstvom.

Na takmičenju su učestvovala 192 mlada naučnika iz 29 zemalja iz celog sveta u pratnji 69 profesora.

Ekipu Srbije sačinjavalo je 11 srednjoškolaca, polaznika Regionalnog centra za talente, koji su postigli izuzetne rezultate, i to:

1. Uroš Filipović, Šesta beogradska gimnazija, informatika, bronzana medalja

2. Ana Radović, Treća beogradska gimnazija, životna sredina, bronzana medalja

3. Ana Mijušković, Treća beogradska gimnazija, lajf sajens, zlatna medalja

4. Katarina Stanković, Matematička gimnazija, informatika, zlatna medalja

5. Aleksandar Vujčić, Tehnička škola Mladenovac, informatika, srebrna medalja

6. Todor Cvetanović, Peta beogradska gimnazija, lajf sajens, zlatna medalja

7. Veljko Đondović, Četvrta beogradska gimnazija, inženjering, bronzna medalja

8. Marija Pinjić, Medicinska škola "7. april" Novi Sad, lajf sajens, zlatna medalja

9. Dimitrije Rajčić, Matematička gimnazija, matematika, specijalna nagrada

10. Aleksandra Gazikalović, Prva beogradska gimnazija, životna sredina, srebrna medalja

11. Sara Milošević, Gimnazija Inđija, inženjering, brozana medalja

Eto, neka ostane zapisano na ponos i opomenu da tu decu moramo zadržati u ovoj prelepoj Srbiji!

Već četiri godine učinak polaznika RCZT je sto procenata. Time se ne može pohvaliti nijedna druga zemlja. I neka im je na čast.

Sve ovo ne može se postići bez podrške države. Oni je imaju i to je primer za pohvalu. Samo neka se tako nastavi.

Pozdrav do naredne nedelje.

Vaš Žika Nikolić

Kurir/foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir