NE ZABORAVITE KIŠOBRANE, KVARI SE VREME: Oblačno jutro najavljuje kišnu nedelju, evo kako će biti narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Po podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima zemlje očekuje se da lokalni razvoj oblačnosti uslovi kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

foto: AP/Ilustracija

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 8 C do 16 stepeni, najviša dnevna od 23 C do 28 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Po podne i uveče lokalni razvoj oblačnosti usloviće pojavu kiše, kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar uglavnom slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 16 C, najvisa dnevna oko 26 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do srede će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

foto: AP/Ilustracija

Više padavina očekuje se u ponedeljak i utorak kada su ponegde moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojavom grada. U ostalim danima do kraja perioda suvo, u većini krajeva pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature.

