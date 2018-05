GRCI IH ZOVU SRPSKE SNAJKE! ZBOG LJUBAVI SU NAPUSTILE SVE I KRENULE ISPOČETKA: Sanja, Ivana i Tijana sada otkrivaju pravu istinu o životu u Atini!

U novoj zemlji su krenule od nule, a pošto nisu znale ni jezik, ponovo su sele u školske klupe. Ponovo su polagale i vožnju (jer srpske diplome tamo nisu priznate) i sretale sa administracijom i papirologijom. Da nije bilo muževa, kažu da bi sve bilo bar 300 puta teže, i uz njih su u svakom trenutku znale da su donele pravu odluku.

foto: grckikutak.com

Beograđanku Sanju Ivić (39), Kragujevčanku Ivanu Simić Apostolu (40) i Novosađanku Tijanu Stamenić (36) prvo je spojio život u Grčkoj, a zatim i zajednički posao koji vode na internetu.

Po profesiji su novinarka (Ivana), turizmološkinja (Sanja) i istoričarka i ekonomistkinja (Tijana).

foto: grckikutak.com

Za Priče sa dušom kažu da se sve desilo spontano kao što obično biva u stranoj zemlji, kada tražite nekog svog ili neku informaciju posle preseljenja.

"Stalno smo dobijale pitanja od poznatih i nepoznatih: kako je živeti u ovoj zemlji, kako do papira i gde na letovanje, pa se tako rodila ideja da sve objedinimo na jednom mestu. Iako smo sve tri prethodno imale blogove, jedne večeri smo sele i „ujedinile“ snage. Spontano smo napisale prvi tekst za Grčki kutak, napravile Fejsbuk grupu i počele svoju svakodnevnicu da delimo sa drugima. Nismo ni sanjale da će to zainteresovati toliko ljudi."

foto: grckikutak.com

Njihov sajt je napunio dve godine, a skoro svako ko planira put u ovu nama prijateljsku zemlju, obavezno se snabde informacijama kod Sanje, Ivane i Tijane.

"Pored toga što otkrivamo neke male tajne o ovoj prelepoj zemlji, trudimo se da pomognemo i našim ljudima koji dolaze na odmor ili se preseljavaju u Grčku. Iz dana u dan dobijamo veliki broj pitanja, pohvala i predloga, koje su nam motiv da nastavimo, jer ljudi očigledno vole da čitaju o onome što pišemo."

foto: grckikutak.com

Sve tri žive u Atini: Tijana i Ivana u predgrađu, a Sanja u centru grada.

"Atina je ogromna i u početku nam je bilo čudno što ljudi iz Kifisije, severnog predgrađa, ukoliko dobiju ponudu za posao u južnom predgrađu u Glifadi glatko odbijaju, jer im je daleko da svakog dana po više od sat vremena provedu u prevozu. Ukoliko se dečko i devojka upoznaju, jedno od prvih pitanja je gde žive, jer ako su daleko, obično veza teže opstane zbog razdaljina koje dnevno treba da pređu da bi se videli. Nama je to delovalo previše razmaženo, ali Grci su jednostavno navikli na drugačiji način života."

foto: grckikutak.com

Pored porodičnih i poslovnih obaveza, ove svestrane majke sve preostalo vreme posvećuju Grčkom kutku. Iako su se i od ranije poznavale, nisu ni slutile da zajedno mogu tako dobro da funkcionišu.

"Širem auditorijumu smo poznate kao tri grčke snajke, pa je jasno da su nam muževi Grci. Sanja je mama dva dečaka, Ivana jedne devojčice, dok se treća snajka, Tijana, ovih dana sprema za najlepšu ulogu u životu. Ponosne smo što naša deca odlično govore oba jezika – i grčki i srpski, što se podjednako slave oba Božića. Sanjini dečaci idu u srpsku školu ovde u Atini, koja svake subote otvara vrata deci roditelja iz Srbije", objašnjavaju.

foto: grckikutak.com

"Mnogo ljudi ne zna da Grčka pravoslavna crkva prati kalendar našeg Milutina Milankovića, pa tako Vaskrs slavimo istog dana. Jedan gospodin iz Sarajeva zamolio nas je da njegovo ime napišemo na grčkom. Jedna Hrvatica iz Irske pitala nas je da li da prihvati poslovnu ponudu u Atini i koliko bi joj od ponuđene plate ostalo kad bi platila sve troškove. Često nam pišu kako maštaju o tome da se venčaju u Grčkoj, da kupe nekretninu, da im pomognemo gde da idu, šta da posete, gde da odsednu. Pitaju nas i imamo li nekog pogodnog momka za ženidbu ili devojku Grkinju za udaju, pa eto i provodadžisanje možda može da bude opcija za neki budući projekat (smeh). Najviše im se dopada što smo otvorene, duhovite i dostupne 24 časa da odgovorimo na pitanja. Tu su i šaljivi tekstovi na koje u velikom broju reaguju", pričaju grčke snajke i kažu da imaju i čitaoce među Grcima. Oni su oduševljeni načinom na koji se predstavlja njihova domovina i ne zameraju im kad se našale na njihov račun.

Pored porodice i prijatelja, iz Srbije im nedostaje srpska kuhinja.

foto: grckikutak.com

"Koliko god egzotično zvučala mediteranska ishrana, nedostaju nam sočne sarme, kajmak, kuvana jela i, naravno, plazma i medeno srce. Trudimo se da bar jednom godišnje odemo u domovinu, iako je to kratak period da vidimo sve koje bismo želeli. Grčka je zemlja u kojoj smo pronašle ljubav i stvorile porodice, pa je to jedan od glavnih razloga zašto je volimo. To je zemlja u kojoj se i pored nekih različitosti ne osećamo kao stranci zbog sličnog mentaliteta i ljubavi koju Grci osećaju prema srpskom narodu. I more je takođe razlog koji nas uvek podseti da je Grčka naš drugi dom", rekle su grčke snajke.

(Kurir.rs/Priče sa dusom/Nenad Blagojević/Foto: www.grckikutak.com)

Kurir

Autor: Kurir