NE ZABORAVITE KIŠOBRANE, METEOROLOZI UPOZORAVAJU: Širom Srbije danas oluja, grmljavina i grad, NEPOGODE I SUTRA

Republički Hidrometeorološki Zavod Srbije je izdao upozorenje da se danas i sutra, u utorak, ponegde očekuju kratkotrajne nepogode s velikom količinom padavina, grmlјavinom, gradom i olujnim vetrom.

foto: EPA/Ilustracija

U Srbiji će danas vreme biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno se očekuju i veća količina kiša i grad.

foto: Printscreen/RHMZ

Na jugu i zapadu Srbije pre podne vreme će pretežno biti sunčano.

Južni i jugozapadni vetar će biti slab do umeren, dok će na severu Srbije duvati severoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

