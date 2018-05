POČINJE GRADNJA JEFTINIH STANOVA ŠIROM SRBIJE: Evo ko će sve moći da kupi stan za 500 evra po kvadratu, ali i kome zakon lupa rampu

Najkasnije do kraja 2020. godine biće izgrađeno ukupno 1.578 stanova u šest gradova u Srbiji, koje će pod veoma povoljnim uslovima moći da kupe pripadnici bezbednosnih snaga. Reč je o nekretninama čija bi maksimalna cena po kvadratu trebalo da bude oko 500 evra, bez obračunatog PDV-a.

foto: Filip Plavčić

U skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji bi ove nedelje trebalo da se nađe na dnevnom redu parlamenta. Predviđeno je da bude usvojen po hitnom postupku, a gradnja državnih nekretnina trebalo bi da krene već u avgustu.

foto: Fonet

A evo šta sve donosi novi zakon...

Ko će moći da ih kupi?

Za ove jeftine stanove moći će da konkurišu pripadnici MUP-a, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Bezbednosno-informativne agencije, kao i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Kako piše u zakonu, moći će da ih kupe i raniji pripadnici bezbednosnih snaga, koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od pomenutih državnih organa.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Pravo na kupovinu neće imati pripadnici bezbednosnih snaga ni članovi njihovih domaćinstava koji su od dana stupanja na snagu ovog zakona otuđili svoju nekretinu na teritoriji Srbije ili država bivše SFRJ. Prioritet će biti oni koji nemaju rešeno stambeno pitanje.

Ko će konkretno moći da kupi stanove, znaće se u roku do 30 dana od dobijanja građevinske dozvole za gradnju zgrade, sa tačno navedenim podacima o budućem kupcu, a spisak će se ažurirati dva puta godišnje.

Gde će se graditi?

Nekretnine namenjene pripadnicima bezbednosnih snaga biće sagrađene u šest gradova na teritoriji Srbije.

foto: Nebojša Mandić

Gradnja će početi prvo u Vranju, Kraljevu, Nišu i Beogradu, pošto već postoje spremne lokacije. Predviđeno je i da jeftini stanovi budu sagrađeni i u Kragujevcu i u Novom Sadu.

Struktura i površina stanova

Budućim kupcima biće na raspolaganju osam različitih struktura državnih stanova. U ponudi će biti garsonjere ( do 32 kvadrata), jednosobni (do 36 kvadrata), jednoiposobni (do 46 kvadrata) i dvosobne (do 54 kvadrata) stanove.

Takođe, pripadnici bezbednosnih snaga moći će da konkurišu i za dvoiposobne (do 62 kvadrata), trosobne (do 79 kvadrata), triposobne (do 83 kvadrata) i četvorosobne (do 92 kvadrata).

Zabrane za kupce

Vojnici, policajci i drugi pripadnici bezbednosnih snaga koji se odluče na kupovinu jeftinih stanova dužni su da 10 godina ostanu u radnom odnosu u državnom organu preko kojeg su ostvarili pravo na kupovinu ovih nekretnina.

foto: Nebojša Mandić

Takođe, kako piše u Predlogu zakona, stan koji su kupili ne mogu otuđiti najmanje 10 godina. Ukoliko to, ipak, učine, moraće da isplate razliku između tržišne i ugovorene cene nekretine.

(Kurir.rs/Blic/Nataša Latković/Foto: Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir