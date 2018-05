NJEGOV DEDA JE STVORIO AUŠVIC: Posetio je Hrvatsku i potpuno je ŠOKIRAN onim što je video!

On ističe i problem Hrvatske, gde je, kako kaže, video ljude slične ustašama i ostao šokiran.

- Za mene je jako čudno da vidim fašizam. Obilazim mnoge zemlje i kulture. Svuda vidim isti problem, svuda se propagira mržnja. Neki ljudi rade potpuno isto što se radilo pre 73 godine, dok ih ljudi ignorišu. Možda im je lakše da žive ukoliko zatvore oči, ali mi zapravo pomažemo rasistima i fašistima da rastu i oni rastu u tišini - kaže Hes.

Naime, njegova borba da se zločin u Aušvicu ne zaboravi, život sa teškim porodičnim nasleđem koje nosi i kojem se stalno vraća, ali i način na koji se odrekao porodice i za svoju baku uzeo Evu Mozes Kor, Jevrejku koja je preživela Aušvic, ekranizovani su u filmu "Enkel" ("Unuk") novosadskog novinara Aleksandra Reljića.

- Otac mi je pričao da deda nije taj Hes, zločinac, već da su mislili na Hasa, Hitlerovog saradnika - kaže Hes.

Ipak, nije mu dugo trebalo da složi kockice. Već sa 15 godina spoznao je da je Rudolf Hes, osuđen na smrt vešanjem zbog smrti 2,5 miliona Jevreja, njegov deda.

- Sa 15 godina, pre nego što sam počeo da istražujem istoriju, počeo sam sa alkoholom i uličnim tučama. Potpuno sam uništavao sebe i bio bez ikakve perspektive - kaže Hes.

Vrativši se kući jednog dana, na polici sa knjigama video je knjigu sa prezimenom Hes i pogledao je. Shvatio je da se očeva objašnjenja da deda nije ratni zločinac ne mogu temeljiti na slovnoj grešci u prezimenu.

- Tada sam ih napustio i nikada im se nisam vratio. Radio sam u jednom hotelu i učio zanat kuvara. Izvukao me je šef koji je razumeo šta me progoni i ponudio mi da taj put pređemo zajedno - kaže unuk jednog od najvećih krvinka u modernoj istoriji.

Sa 17 godina, Hes je već imao dete i želeo da nađe svoj životni put.

- Sin mi je pomogao da odrastem i preživim, ali i da im (porodici Hes) ne dam šansu da ga indoktriniraju - dodaje naš sagovornik.

On kaže da nema problem samo sa fašizmom, već sa svim ljudima koji krše ljudska prava. On kaže da je antifašista i da su za njega svi ljudi jednaki. Na pitanje kako gleda na fašizam danas, kaže da ga on užasava.

- Znakovi fašizma su uvek isti. Koriste se isti alati, a to su propaganda, izolacija i na kraju ubijanje. Zaista sam preplašen novim ekstremnim desničarima koje imamo u Nemačkoj, i ne samo u Nemačkoj već širom sveta - kaže Hes.

