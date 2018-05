Uz svaki NEO dodatno 1GB za surf u romingu!

Beograd, 15. maj 2018. godine – Jedna od najčešćih aktivnosti na putovanjima, pored obilaska turističkih atrakcija i degustacije lokalnih gastronomskih specijaliteta, traženje slobodne wi-fi mreže, ovog leta će biti u opadanju. Kompanija Vip svojom novom ponudom rešava problem online dostupnosti u inostranstvu tako što svim novim NEO korisnicima ili onima koji obnavljaju ugovor uz standardne pogodnosti ove tarife daje dodatno 1GB interneta u romingu mesečno, tokom celog perioda trajanja ugovorne obaveze.

Bilo da putuju na letovanje u Grčku, Tursku ili Španiju, obilaze Zlatni Prag, Beč ili Pariz, posećuje najbliže u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini – korisnici koji potpišu ugovor u promo periodu moći će da uživaju u 1GB interneta. Dodatno, da bi se osećali kao kod kuće, cena 1 MB nakon što potroše gigabajt besplatnog interneta je 1 dinar, ista kao kada su u Srbiji.

„Sve naše ponude imaju jednu zajedničku tačku, a to je da su kreirane sa ciljem rešavanja potreba korisnika, bilo to neograničeno komuniciranje u zemlji, koje smo prvi omogućili svojim korisnicima uvođenjem NEO tarifa ili, u ovom slučaju, internetom u romingu. Ovim potezom želimo da korisnicima omogućimo veću kontrolu troškova rominga, kao i da sprečimo da im prva pomisao na putovanje budu neplanirane situacije i strah od previsokih računa po povratku”, izjavio je ovom prilikom Dejan Turk, generalni direktor/CEO kompanije Vip mobile.

Iako će aktuelna promocija trajati do 30.juna, za korisnike koji su i dalje pod ugovornom obavezom, Vip je pripremio posebnu pogodnost. Od 15. juna do 30. juna mogu uzeti rezervaciju za NEO roming promociju, i onda do kraja godine obnoviti ili potpisati ugovor pod istim uslovima kao i korisnici koji to urade u promotivnom periodu.

Vip mobile je najmlađi mobilni operater u Srbiji koji postavlja nove standarde na tržištu telekomunikacija. Zahvaljujući najsavremenijoj mrežnoj infrastrukturi, Vip korisnicima nudi širok raspon usluga iz domena mobilne komunikacije, kao i digitalnih, data i IT rešenja. Vip zapošljava 1.000 stručnjaka sa ciljem da pruži najbolje korisničko iskustvo za 2,2 miliona pripejd, postpejd i poslovnih korisnika. U 2017. godini kompanija je ostvarila udeo na tržištu od 24,2% i prihode od 231 miliona evra. Svojim odgovornim poslovanjem Vip je prepoznat kao pouzdan partner i incijator brojnih pozitivnih promena u društvu, kao i u oblasti zaštite životne sredine. Sa do sada uloženih 977 miliona evra kompanija predstavlja najveću grinfild investiciju u Srbiji.

Vip mobile je član A1 Telekom Austrija Grupe, vodećeg pružaoca digitalnih i komunikacionih usluga u regionu Centralne i Istočne Evrope sa više od 24 miliona korisnika u sedam zemalja, prihodima od 4.4 milijarde evra i više od 18.000 zaposlenih. Grupa je evropska jedinica kompanije América Móvil, trećeg po veličini provajdera telekomunikacionih usluga na svetu.

