DANAS NIGDE BEZ KIŠOBRANA, A NOĆAS NI VAN KUĆE: Nepogode ponovo već večeras, grmljavina, grad i oluja ne jenjavaju

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno i sa kratkotrajnim vremenskim nepogodama, naročito izraženim uveče i noću na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, gde se očekuje preko 30 mm za tri sata, kao i pojava grada i olujnog vetra.

foto: AP/Ilustracija

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče i noću zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 C do 16 stepeni, najviša dnevna od 20 C do 24 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura 16 stepeni, najviša dnevna 24 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

foto: Fonet/Nenad Orević

Zatim pretežno sunčano i postepeno toplije, ponegde sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom, koji će uz promenljivu oblačnost biti češći u nedelju i početkom sledeće sedmice.

(Kurir.rs/Tanjug)

