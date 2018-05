DONACIJA VLADE SAD: Srbiji još 22 miliona dolara bespovratne pomoći (FOTO)

BEOGRAD - Vlada Sjedinjenih Američkih Država preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlada Srbije zaključuli su danas sporazume kojima SAD doniraju još 22 miliona dolara bespovratne pomoći Srbiji.

Novac je namenjen jačanju konkurentnosti, vladavine prava i osnaživanju funkcionisanja državnih institucija, unapređenje medijskog okruženja i borbi protiv korupcije.

Sporazume su potpisali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, američki ambasador Kajl Skat i direktorka misije USAID-a u Srbiji Aza El-Abd.

Nakon potpisivanja sporazuma Joksimović je ukazala da iako politički odnosi SAD i Srbije nekad imaju svoje uspone i padove, SAD neupitno od 2001. godine na konkretan način pomažu razvoj i reforme u Srbiji pa i evorpski put Srbije.

"SAD su od 2001. godine do danas oko milijardu dolara bespovratne pomoći na neki način stavile na raspolaganje Srbiji za reforme i razvoj i unapređenje različitih oblasti života i na loklanom nivou u Srbiji. Naglašavam, da to nisu ni zajmovi ni krediti, i to je bespovratna pomoć u vidu grantova", rekla je Joksimović.

Ona je napomenula da je važno da građani Srbije znaju i za taj segment odnosa sa SAD.

Joksimović je podsetila da pomoć SAD nije bila namenjena samo Beogradu već i lokalnim sredinama i manjim mestima, gde su proteklih godina SAD, USAID i američka ambasada pomogle da se unapredi tržišna privreda, razvoj malih i srednjih preduzeća i da se unapredi loklani ekonomski razvoj.

"Danas smo potpisali amandmane na sporazume koji daju dodatnih 22,2 miliona dolara takođe bespovratne pomoći za efikasniju administraciju i državnu upravu i sa druge strane za jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou - razvojem srednih i malih preduzeća i uopšte preduzetnicke inicijative kod naših građana", navela je ministarka.

Ona je ukazala da se Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji trudi da pored svih uslova, otvaranja poglavlja i ispunjavanja kriterijuma pre svega koristi evropske integracije za proces održivog regionalnog razvoja.

"Suština EU, pored politickcih kriterijuma i ekonomskog napretka jeste - koheziona regionalna politika i politika solidarnosti kojom bi trebalo da dođe do smanjivanja nejednakosti u različitim regionima i regijama EU", ukazala je Joksimović.

To je, kako je dodala, politika u kojoj se pripremamo da bi mogli da koristimo kohezione fondove, strukturne fondove...

Ona je podsetila da su Mađarska, Slovacka, Poljska...i neki naši susedi koristili milijarde evra iz tih fondova kojima su podigli svoju ekonomiju i poljoprivredu i različite privredne grane.

"SAD su jedan od značajnijih pratnera koji u finansijskom smislu podržava naš put ka EU i sve ove razvojne šanse i potencijale", naglasila je Joksimović.

Ona je podsetila da je saradnja sa SAD i USAID dobra na različitim projektima, posebno izdvojivši projekat razvoja juga i jugozapada Srbije, opština koje nisu razvijene.

Američki ambasador je ukazao da se dugogodišnja pomoć SAD može videti na nedavno objavljenoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na sajtu ambasade.

Na mapi je, kako je ukazao, označeno više od 1.850 tačaka, od kojih svaka predstavlja aktivnost američke podrške u vidu renoviranja škola, preko asfaltiranja puteva, do obnove spomenika kulture.

"Pozivam sve građane Srbije da pogledaju mapu i uvere se kako je američka pomoć doprinela njihovim lokalnim zajednicama u zemlji", rekao je Skat, napominjući da mapa pokazuje samo infraskturne aktivnosti koje je podržala vlada SAD.

Druga vrsta pomoći, kako je naveo, obuhvata rad sa vladinim i nevladinim organizacijama na reformama koje su važne za demokratski i ekonomski razvoj Srbije, kao i za dobrobit njenih građana iako možda on nije dovoljno vidljiv.

"Radeći zajedno sa Vladom Srbije, privrednim sektorom i civilnim društvom omogućili smo lakše i transparentnije dobijanje građevinskih dozvola, što je doprinelo većoj građevinskoj aktivnosti i otvaranju radnih mesta u građevinskoj indrustirji, preduzeća su izašla iz sive zone poslovanja i smanjene su mogućnosti za korupciju", naveo je američki ambasador.

On je napomenuo da je prema doing bizinis listi Svetske banke, Srbija među 10 najbolje rangiranih zemalja u svetu kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola.

"Naša pomoć je omogućila renoviranje prekršajnih sudova širom Srbije, kao i uvođenje elektronskih sistema upravljanja predmetima u sudovima, a to je donelo više od 100 miliona evra budžetu kroz sudske troškove i naplaćene kazne, kao i do smanjenja broja starih predmeta", dodao je Skat.

Takođe je naveo i da je na nivolu lokalne samouprave američkom pomoću obnovljene su skole, socilalni centri i putevi, i uvodena je elektronska uprava u 83 opštine što je, kako je rekao, građanima Srbije pojednostavilo posao oko menjanja adrese ili upisa u matične knjige.

Njegova vlada je, kako je rekao Skat, pomogla je i izradu prvog Zakona o zaštiti uzbunjivača, čime je olakšano prijavljivanje korupcije i prevara.

"Naša pomoć znači parnerstvo, mi radimo direktno sa Vladom Srbije i današnji događaj je dokaz toga, sa privatnim sektorom kao i sa civilnim društvom kako bi smo identifikovali izazove sa kojiam se Srbija suočava", zaključio je Skat.

