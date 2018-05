NIS predstavlja prednosti Agro kartice na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu

Novi Sad, 15. maj 2018.

Prednosti NIS Agro kartice koja omogućava poljoprivrednim gazdinstvima da koriste mnogobrojne pogodnosti i ostvaruju značajne popuste prilikom kupovine derivata i dopunskog asortimana na benzinskim stanicama NIS-a biće predstavljene na ovogodišnjem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu koji se od 15. do 21. maja održava u Novom Sadu.



Na štandu kompanije NIS, u „Master“ hali Novosadskog sajma, svi zainteresovani posetioci moći će tokom sedam dana trajanja manifestacije da dobiju sve neophodne informacije o pogodnostima NIS-ovog programa za poljoprivrednike kao i da preuzmu pristupnicu za Agro karticu.



Kao podsticaj razvoju poljoprivrede, NIS kao vodeća kompanija na domaćem tržištu naftnih derivata, već petu godinu zaredom obezbeđuje mnogobrojne pogodnosti za poljoprivrednike, korisnike NIS Agro kartice, uz koju potrošači tokom cele godine ostvaruju popust od 5 dinara po litru evro dizela, odnosno 3 dinara po litru gasnog ulja 0,1. NIS Agro kartica obezbeđuje dodatne benefite na akumuliranu potrošnju, a u zavisnosti od količine kupljenog evro dizela, odnosno gasnog ulja, redovni popusti koje na ovaj način mogu da ostvare korisnici NIS-ovog programa za poljoprivrednike kreću se do čak 12 dinara po litru standardnog i premijum dizel goriva, odnosno do 8 dinara po litru za gasno ulje 0,1. Takođe, NIS je obezbedio i specijalne popuste uz NIS Agro karticu čiji korisnici do kraja maja mogu u zavisnosti od količine kupljenih derivata, da sipaju gasno ulje po ceni koja je niža i do 11 dinara po litru, odnosno 15 dinara ukoliko se opredele za kupovinu standardnog i premijum dizel goriva.



Pored gasnog ulja i dizela evro pet kvaliteta, uz NIS Agro karticu poljoprivrednici ostvaruju tokom cele godine popust od 15 odsto na asortiman NISOTEC ulja i maziva, odnosno 20 odsto na odabranu robu široke potrošnje. Zahvaljujući saradnji NIS-a i osiguravajućeg društva DDOR Novi Sad, korisnici NIS Agro kartice prilikom kupovine dobijaju vaučer ovog osiguravajućeg društva, kojim ostvaruju pravo na 10 odsto popusta prilikom zaključenja osiguranja poljoprivrede kod DDOR-a.

Jedna od novina u kompanijskom programu za poljoprivrednike koja će biti predstavljena na štandu je i popust od 10 dinara po kilogramu prilikom kupovine gasnih boca. Pored pogodnosti programa za poljoprivrednike, NIS će u okviru ovogodišnjeg Sajma poljoprivrede predstaviti i kompletan asortiman proizvoda NISOTEC palete ulja i maziva čijom se upotrebom obezbeđuje ušteda goriva, bolja zaštita motora od korozije i produžava radni vek motora.

Mnogobrojne pogodnosti NIS Agro kartice mogu da se iskoriste u okviru najveće maloprodajne mreže u Srbiji gde je potrošačima na raspolaganju visokokvalitetno gorivo euro 5 kvaliteta domaće proizvodnje uz širok izbor dopunskog asortimana. Korisnik NIS Agro kartice može da bude fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje ima aktivni status registrovanog poljoprivrednog domaćinstva ili gazdinstva, kao i vlasnik registrovane poljoprivredne mašine.

