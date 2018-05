POSLE PROVALE OBLAKA DAN SUNČAN: Meteorolozi kažu po podne razvedravanje i do 24 stepena!

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutru u Vojvodini biti oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Tokom dana u svim predelima pretežno sunčano, po podne u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji promenljivo oblačno sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: AP

Vetar će bti slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 C do 14 stepeni, najviša dnevna od 20 C do 24 stepeni.

U Beogradu će tokom jutra kiša prestati i doći do postepenog razvedravanja.

Tokom dana biće pretežno sunčano, po podne uz lokalni razvoj oblačnosti postoji mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 12 C, najviša dnevna oko 21 stepen.

foto: AP

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i postepeno toplije, ponegde sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom, koji će uz promenljivu oblačnost biti česći početkom naredne sedmice.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir