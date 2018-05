KURIR ODVEO GAZDARICU KOD COKE! DIRLJIV SUSRET I OČAJ: Ovo je pogled životinje koja se predala, ONA UMIRE! (KURIR TV)

Drugi susret Coke i njene vlasnice od kada je nestala njena ljubimica, bio je veoma potresan.

Vlasnica V. S. Kada je ugledala iznemoglu Coku kako leži jedva je suzdržavala suze, u jednom momentu samo je ponavljala "onesvestiću se... Ja ću se onesvestiti, ne mogu da je gledam ovakvu"

Došla je i vlasnicinicina trinestogodisnja ćerka, koja se inače od Coke retko odvajala. Do jucče su spavale zajedno u krevetu a sada njihov zagrljaj sprečavaju resetke i kavez.

"Coko.... Coko.. Čokoladice pogledaj me", - ponavljala je neutešna devojčica.

Na njihova dozivanja Čokolada je odreagovala samo pomerajući ušima, na momente je okretala glavu ka njima, ali samo na kratko. Nakon toga svaki put je spuštala glavu na zemlju.

Poseta je trajala nekoliko sati, a Coka se nije pomerila.

Vlasnica V. S. Strahuje od onog najgoreg

"Coka se skroz predala. Ona uopšte ne jede, vidim i da se osušila, smršala.. Mokra je od kiše. Ovako izgleda pas koji je pred umiranjem i kome treba infuzija. Ona se predala i ona umire", zaplakala je vlasnica.

"Ne reaguje više na nas, gotova je. Drugi mogu da pričaju šta god hoće, ja je znam kako diše.. Ona umire. Reaguje na pomen imena mog deteta, pomeri ušima i to je sve. Jadna moja Coka", neutešna je V. S.

Ona je jedva izustila da će se boriti za svog psa.

"Samo da je vratimo, u suprotnom one ce uginuti!"

Čokoladina vlasnica i njena ćerka pokusale su da pridobiju Coku tako sto su joj davale i keks, ali nažalost ni to nije uspelo. Coka je samo ležala tužno, dok su je vlasnici bezuspešno dozivali.

Vlasnica misli da bi Coki pomoglo kada bi je pustili da udje u kavez.



- Samo kada bi dozvolili mom detetu da udje u kavez to bi promenilo neke stvari. To bi Coki pomoglo, drugacije bi reagovala, sigurna sam da bi to bi to bilo od pomoci i da bi se Coka malo povratila.. Samo kad bi nam to dozvolili - dodala je V. S

