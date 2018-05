GOSPODAR TAME HARAO NETOM: Haker iz Srbije ucenjivao Netflks i sestru britanske princeze

Muškarac S. S. (38) iz Beograda uhapšen je juče u akciji srpskog MUP i američkog FBI zbog toga što se sumnja da je bio član grupe "Dark overlord" koja je, između ostalog, hakovala i "Netfliks" i ucenila ga za 225.000 dolara.

Kako se navodi u saopštenju MUP, pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) učestvovali su u međunarodnoj policijskoj akciji "The Dark Overlord" (Vrhovni gospodar tame), koju je sproveo američki FBI.

- Cilj akcije bilo je otkrivanje većeg broja lica koja su, koristeći ime "The Dark Overlord" na internetu, od juna 2016. godine do danas neovlašćeno pristupali računarskim mrežama i podacima najmanje 50 žrtava i krali informacije i lične podatke građana SAD, koji uključuju podatke o vlasništvu i intelektualnoj svojini, osetljivim podacima o zdravstvenom osiguranju, lečenju i druge, navodi Blic.

Osumnjičeni su nakon toga upućivali ucenjivačke poruke žrtvama, koje su sadržale pretnje da će informacije biti javno objavljene, osim ako žrtva ne uplati traženi novac - navodi se u saopštenju.

"Gospodari tame" su od žrtava tražili isplate isključivo u kriptovalutama, konkretno u bitkoinima, zbog toga što se tim transakcijama teško može ući u trag. Na taj način oteli su najmanje 275.000 američkih dolara. U Srbiji je zbog ovih dela uhapšen Beograđanin S. S, jedan od članova grupe, kom je tokom akcije oduzeta i digitalna oprema koju je koristio za hakovanje.

Opseg operacija koje su sproveli "Gospodari tame" je ogroman. Ipak, po efektnosti i značaju, ali i količini novca koju su od nje zaradili, izdvaja se akcija hakovanja "Netfliksa" - jedne od najvećih globalnih mreža za emitovanje i produkciju serija i filmova.

Naime, hakeri su u decembru 2016. godine uspeli da probiju zaštite servera firme "Larson studios", preduzeća koje se bavi digitalnim miksovanjem serija i filmova. Iz njihovih baza podataka ukrali su veliki broj digitalnih video-snimaka i obrisali zapanjujućih 60 terabajta podataka. Potom su vlasnicima "Larsona" poslali poruku u kom su zatražili da im bude isplaćeno 50 bitkoina - u tom trenutku oko 50.000 dolara - kako sadržaje ne bi pustili na piratske sajtove. Pod pritiskom hakera, firma je popustila i isplatila novac. No, 50.000 dolara bila je tek sića u odnosu na ono što su hakeri planirali. Jer, njihova primarna meta zapravo i nije bila hakovana firma, već njihov klijent - megapopularni "Netfliks" koji je svoje serije i filmove miksovao upravo u hakovanom preduzeću. Nakon što su ojadili njihove partnere, hakeri su krajem marta počeli da ucenjuju "Netfliks". Od njih su tražili 225 bitkoina (225.000 dolara) kako na internetu ne bi objavili serije koje je ova kompanija spremala kao glavni sadržaj za leto prošle godine.

- Imate rok od mesec dana, ili serije puštamo na internet - napisali su u jednoj od ucenjivačkih poruka. "Netfliks" je, suočen sa pretnjom i višemilionskim gubitkom, popustio i isplatio 225 bitkoina "Gospodarima tame". Da li zbog bahatosti, kršenja dogovora ili prosto kako bi podigli svoj ugled u svetu internet-pirata, tek hakeri su uprkos isplaćenoj sumi "Netfliksovu" seriju pustili na internet. Oni su, najpre, 28, aprila prošle godine na popularne piratske stranice "Pajratbej" i "Megaaploud" okačili sadržaj hit serije "Orange is the new black". Kako bi bili sigurni da je njihov "podvig" video ceo svet, oni su dva dana kasnije hiperlink ka sajtu okačili i na tviter profil. Kako su tokom leta te godine nastavili da objavljuju poverljive podatke putem istog naloga, Tviter je bio prinuđen da ih izbriše...

Ucenjivali i Pipu Midlton



"Dark overlord" poslednjih nekoliko godina bila je jedna od najaktivnijih i medijski najinteresantnijih hakerskih grupacija na svetu. Između ostalog, istakli su se hakovanjem privatnih podataka Pipe Midlton, sestre britanske princeze Kejt Midlton.

Oni su mlađu od sestara Midlton navodno ucenjivali fotografijama sa hirurškog stola, kada je, navodno, imala plastičnu operaciju.

