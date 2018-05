IMOVINU MARIJE MILOŠEVIĆ BANKA ŠALJE NA DOBOŠ: Slobina ćerka ostaje bez četvorosobnog stana i placa na Dedinju

Mariji Milošević, ćerki bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, izvršitelji su zaplenili četvorosoban stan od 253 kvadrata i deo placa na Dedinju, na Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića.



Imovina koja je procenjena na preko dva miliona evra zaplenjena je zbog dugova prema banci koje čak i nije napravila Marija Milošević, već njen prijatelj, ginekolog Nikola Antić.

Naime, u velikoj kući na pomenutoj adresi nalaze se dva stana, od kojih je jedan u vlasništvu Nikole Antića, a drugi pripada Mariji Milošević. Oni su napravili dogovor da mu Miloševićeva proda i svoj stan i deo plaća za 800.000 evra, ali joj on nikad, kako su pisali mediji prošle godine, taj novac nije uplatio.

S druge strane, lekar je nekretnine (oba stana) i zemljište založio kod banke da bi uzeo kredit. Kako rate za kredit nije vraćao, izvršitelji su zaplenili plac i oba stana i objavili prodaju za kraj maja.

Sve ide na doboš



U jednom dnevnom listu je objavljeno da je Banka Inteza, kao izvršni poverilac, oglasila da je javni izvršitelj Bojan Kostić zakazao javno nadmetanje za imovinu 2/3 idealnog dela katastarske parcele 20088, podbroj 2, KO Savski venac, ukupne površine 23 ara i 95 metra kvadratnih na Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, čija je vrednost utvrđena zaključkom izvršitelja 18. januara 2018. u iznosu od 170.096.684 dinara.



- Nepokretnost je u režimu privatne svojine izvršnog dužnika Nikole Antića sa obimom udela 2/3, upisano pravo korišćenja sa obimom udela 1/3, oblik svojine državna, u korist Hadži Dragana Antića iz Beograda - navodi se u oglasu i dodaje da su predmet prodaje i dva stana na istoj adresi.



Četvoroiposoban stan površine 229 metara kvadratnih, čija je vrednost procenjena na 54.213.139 dinara, zaista je u vlasništvu Nikole Antića, dok je prava vlasnica četvorosobnog stana od 253 metra kvadratna, procenjene vrednosti 59.894.866 dinara, Marija Milošević.



Ukupna procenjena vrednost placa i nekretnina, na osnovu zaključka izvršitelja, iznosi 284.204.689 dinara.

Miloševićeva je, kako saznajemo, dostavila dokaze da je stan njen, a čak je i Nikola Antić priznao da je prava vlasnica stana i placa ćerka bivšeg predsednika SRJ i da ona nema ništa s dugovima, ali licitacija je zakazana za 30. maj.



Uvidom u katastar, vlasnici "zemljišta pod zgradom i drugim objektom" su Hadži Dragan Antić sa jednom trećinom i Nikola Antić sa dve trećine vlasništva, dok se u odeljku zabeležba parcele pominje ime Marije Milošević, broj predmeta i datum 13. april 2018, ali nije poznato na šta se tačno odnosi pomenuti predmet. U delu gde su podaci o zgradama i drugim građevinskim objektima kao imaoci prava na objekat navedeni su Hadži Dragan Antić i Nikola Antić.

U kancelariji izvršitelja Bojana Kostića objasnili su da ne mogu da daju izjave za medije, a ostali smo i bez odgovora od advokatske kuće iz Podgorice koja zastupa Mariju Milošević. Na kućni broj Nikole Antića niko se nije javljao.

Hadži Dragan Antić

Marija je žrtva prevare



Hadži Dragan Antić, prijatelj porodice Milošević i jedan od vlasnika pomenute parcele, kaže da on nije predmet spora, da njegova trećina placa i nekretnina nisu sporni, već da banka pokušava da proda deo Marije Milošević.

- Nikolu Antiću je tužila Marija Milošević, ima tu i krivičnog dela i prevare... Ne može banka to da proda pošto je pod sporom - kaže on i dodaje:

- Ja nisam predmet spora. Moja trećina i moja nekretnina nisu sporni. Banka to ne pokušava da proda, banka pokušava da proda Marijino.