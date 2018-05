NE SMIRUJE SE SUKOB U JUŽNOJ AFRICI: Srbe od Afrikanaca čuva obezbeđenje, gradilište se zatvara, šalju ih kući

U trenutku izbijanja sukoba na gradilištu termoelektrane "Kusile" kod Pretorije u Južnoj Africi, kada je povređeno osam Srba, od kojih dvojica teže, bilo je prisutno samo malobrojno obezbeđenje, tako da su radnici iz Srbije, Hrvatske i Nemačke bili izloženi brutalnom napadu tamnoputih radnika, besnih zbog otkaza, kaže za Kurir jedan od radnika iz Srbije.

On ističe da je gradilište zatvoreno do ponedeljka, a neizvesno je da li će i kada biti otvoreno.



- Situacija na gradilištu još uvek nije mirna jer je sad došlo do sukoba između lokalnog stanovništva. Mi smo trenutno u kampu zajedno sa kolegama iz Hrvatske i Nemačke i za sada smo sigurni i bezbedni jer imamo pojačano obezbeđenje. Na sastanku sa menadžmentom firme "IMR Hamburg GmbH" saznali smo da je do ponedeljka gradilište zatvoreno, a do tada ćemo znati šta će biti dalje. Najverovatnije je da ćemo svi biti vraćeni kući - kaže sagovornik Kurira.

Njegov kolega, kome je u sukobu polomljena ruka, juče je trebalo da bude operisan.



- Posao na izgradnji termoelektrane "Kusile" jeste pri kraju i normalno je da se smanjuje broj radnika, a to što je otkaz dobio deo lokalnih radnika bila je inicijalna kapisla da krenu u obračun sa nama - dodaje on.

Podsetimo, kako je za Kurir tvrdio Dragan Čarapina, vlasnik kompanije "IMR Hamburg GmbH", teže posledice sprečile su oružjem policija i vojska.

