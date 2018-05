SKANDAL NA VMA: Bolničar ispustio teško bolesnu ženu, pa NOKAUTIRAO njenog sina!

Bolničar je na pokretnom krevetu gurao moju majku Olgicu Stojić (84), koja je samo nekoliko sati pre toga doživela moždani udar, a ja sam išao za njim... Okrenuo sam se da mu dam njene papire, a njemu je majka spala s kreveta direktno glavom na pod. Krenula joj je krv iz usta. Podigli smo je. Izvadio sam telefon da snimim, a bolničar me je udario pesnicom u glavu!

Ovo za Kurir tvrdi Goran Stojić (54) iz Beograda. Sve se desilo pre dva dana na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, kada ga je, kaže, napao jedan od zaposlenih u toj ustanovi jer mu se nije svidelo što je njegove propuste neko pokušao da zabaleži kamerom.



Olgica Stojić je doživela moždani udar, a pošto je vojni osiguranik, njena porodica je pozvala Hitnu pomoć sa VMA.



- Lekari su joj pružili prvu pomoć i odvezli na VMA, gde samo došao sa dvojicom braće i snajom. Majka je primila terapiju. Krenuli su da je prebace na krevetu sa točkićima na 13. sprat, na neurologiju. Pošao sam sa snajom za bolničarem da mu pomognem i nosio njenu medicinsku dokumentaciju. Kada smo već bili ispred odeljenja, majka je pala jer nije bila vezana. Zamislite to nakon teškog moždani udara! - priča Stojić za Kurir.

Nakon što su majku podigli sa poda, Goran je izvadio telefon kako bi je snimio krvavu, ali tad je dobio udarac!



- Udario me je pesnicom u glavu! Bio sam u šoku, ja ga dotakao nisam. Zatim je došla vojna policija, ali i čovek koji se predstavio kao načelnik neurologije i koji me je izbacio u hodnik uz reči: "Što ste se pobili?" Taj tehničar se zatim vratio i ponovo pokušao da me napadne - dodaje Stojić.

Kako kaže, vojni policajci su mu oduzeli ličnu kartu, ispitivali dva sata i shvatili da on nije nikog napao...



- Taj isti načelnik me je zatim pozvao u kancelariju i izvinjavao se. Pitao me je da li ću da podnesem privatnu tužbu protiv bolničara, ili će to oni kao ustanova da učine u redovnom postupku - revoltirano kaže Goran.

Na VMA su nam rekli da je postupak provere u toku i da će krivac biti adekvatno sankcionisan. Obećali su nam konkretnije odgovore, ali oni nisu stigli do zaključenja broja.



Šok u KC Niš Pijana medicinska sestrase tetura i gubi epruvete Na snimku koji su objavile Južne vesti vidi se žena u beloj uniformi, najverovatnije medicinska sestra, koja se tetura, govori usporeno i nerazumljivo, iz ruku joj ispadaju papiri i epruvete, a čitalac koji je poslao snimak tvrdi da se osećala na alkohol. Direktor KC Niš Zoran Radovanović kaže da nema načina da identifikuje osobu na snimku jer joj se ne vidi lice, pa ne zna da li je zaposlena u KC, ali kaže da je i ranije bilo prijava da su zaposleni bili pod dejstvom alkohola ili opojnih supstanci! Zamolio je da mu dostave snimak bez zamućenog lica.

