STRAVIČNO! LESKOVAČKI AZIL KAO IZ HOROR FILMA: Leševi na sve strane, životinje piju otrovnu vodu, spavaju u sopstvenom izmetu (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Nakon što su dobili poziv direktora JKP "Komunalac" iz Leskovca Vladimira Sinadinovića, članovi fondacije "Levijatan" su krenuli u posetu azilu za pse u Turekovcu. Prizori koji su zatekli su jezivi!

Inače, JKP "Komunalac" gazduje azilom za pse u Turekovcu i Željkovcu, a pre mesec dana Levijatan je objavio uznemirijuće snimke nastale u azilu u Turekovcu. Iz ovog udruženja kažu da psi ne samo da se čuvaju u nesavesnim uslovima, već da je među njima i mnogo mrtvih, bolesnih i gladnih životinja.

Nakon toga, direktor "Komunalca" Vladmiri Sinadinović rekao je da su objavljeni snimci izrežirani i pozvao ih u posetu. Članovi Levijatana prihvatili su poziv i otišli u nenajvaljenu posetu azila u Željkovcu, ali i Turekovcu.



Scene koje su tamo zatekli su zastrašujuće, psi su neuhranjeni, bolesni, puni krpelja, piju crnu vodu, spavaju u sopstvenom izmetu, a po svemu sudeći prepušteni su sami sebi, retko ko ih i obilazi. Pored ovoga otkrili su i groblje pasa koji se bacaju u šahte.

- Na poziv direktora Sinadinovića odlučili smo da posetimo azil u Turekovcu na nama svojstven način. Ušli smo unutra i zatekli smo jezivo stanje čitavog objekta sa jezivim uslovima, neuhranjenim i zapuštenim psima, bez ikakve kontrole - priča za Kurir Pavle Bihali, izvršni direktor Fondacije pokreta Levijatan i nastavlja:



- Zatekli smo i leševe u jamama, ali direktor Sinadinović je rekao da je to normalno i da se psi stavljaju u jame i polivaju krečom. Međutim, mi kreč nigde nismo videli, naročito ne u onim barama gde su tela. To je jedna glupost i nebuloza, a sa njima uopšte neću da ulazim u bilo kakvu prepisku i objašnjavanje putem novina - kaže Bihali.



On navodi da su pozvani u goste i da su se odazvali pozivu.

- Nenajavljeni gosti su uvek nezgodni. Tako je bilo i ovog puta. To što smo mi zatekli u Turekovcu je samo nastavak priče koju smo zatekli u Željkovcu. Oba azila su u vlasništvu "Komunalca". Leševi na koje smo naišli su za nas šok, ali i potvrda onoga što smo mislili - priča Bihali.



Fondacija "Levijatan", dodaje on, neće nasesti niti prihvatiti nikakva objašnjenja, a neće dozvoliti ni da se obmanjuje javnost.



- Preduzećemo sve neophodne mere da se ovakav lopovluk ne nastavi - zaključio je Bihali.

Direktor JKP "Komunalac" Vladmir Sinadinović

To je izrežirano

Sa druge strane direktor JKP "Komunalac" Vladimir Sinadinović kaže za Kurir da je slika izrežirana.

- Oni su snimili grobnice, to su stočne jame koje su tu od formiranja tog prihvatilišta za pse još od 2008. godine. To su stare jame koje se više ne koriste, međutim oni su ih na neki način otvorili i zatekli to. Posipani su krečom, vidi se na snimku. Taj koji ih je odveo je napravio takvu situaciju, a ja sumnjam ko je - kaže Sinadinović.

Tvrdi da je snimljen deo azila koji se više ne koristi, a da je deo životinja prebačen u azil u Željkovcu, gde su bolji uslovi. Sinadinović tvrdi da će do kraja godine svi psi biti prebačeni u taj azil.

- Oni su bili i tamo, a nisu objavili snimke zato što su tamo bolji uslovi. Nisu bili sprečeni, hteli su da uđu na silu. Snimci su iz prostorija koje se više ne koriste za boravak životnja, neko ih je namerno pustio. One su inače zatvorene u prostorijama koje se uredno održavaju - kaže on.

Sinadinović tvrdi da sve pse redovno obilazi veterinar, a na pitanje zašto toliko pasa ima krpelje, kaže da su ti psi skoro nađeni i dovedeni u azil, za šta ima i dokaze.

Na pitanje da li će nas pozvati u posetu da vidimo kakva je situacija, Sinadinović se iznenadio, pa je zaćutao i nakon minuta odgovorio:

- Posete su dozvoljene do 15 časova iz bezbednosnih razloga, još uvek nismo dobili sve neophodno da bi pustili to u rad. Možete da dođete sutra ili u ponedeljak - rekao je Sinadinović.