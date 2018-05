MALTRETIRAN NA PRELAZU S KOSMETOM: Novinar Stefan Cvetković zadržan čak šest sati na Jarinju

Policija zna da je on novinar, znaju ko je, te da je novinarskim poslom išao na Kosovo i Metohiju, jer radi na istraživanju vezanom za smrt Olivera Ivanovića

NOVI SAD - Novinar iz Bele Crkve Stefan Cvetković izjavio je da je danas na povratku sa Kosova i Metohije zadržan u policijskoj stanici na prelazu Jarinje punih šest sati i da je od njega traženo da da izjavu i informacije koje su vezane za ubistvo kosovskog političara Olivera Ivanovića.

Cvetković je izjavio da je od tzv. kosovske policije na prelazu Jarinje dobio pismenu potvrdu da je zadržan u policijskoj satnici u blizini prelaza, zbog ispitivanja po nalogu specijalnog tužioca koji vodi istragu o ubistvu kosovskog političara Olivera Ivanovića.

Cvetković je danas ujutru otišao na Kosovo novinarskim poslom, jer kako je rekao, radi na istraživanju vezanom za smrt Ivanovića, pa je kosovska policija izdala rešenje da ga zadrže na prelazu.

"Nisu imali drugi način da dodju do mene, pošto su primetili da sam došao u kontakt sa nekim ljudima koji su im interesantni za istragu", rekao je Cvetković pošto je pušten.

Dodao je da je sada već prešao u Srbiju i da je "ponovo slobodan".

"Policajci su mi se izvinili i sproveli me kroz prelaz. Jedino što je bilo neprijatno je to što su me držali u neznanju toliko dugo, dok nije došla ekipa tužilaštva iz Prištine", rekao je Cvetković i dodao da je dobio kopiju rešenja za saslušanje.

Novinar Stefan Cvetković je javnosti postao poznat pošto je osuđen na više od dve godine zatvora po prijavama funkcionera Srpske napredne stranke.

