IDEALAN PROLEĆNI DAN PRED NAMA: Nedelja širom Srbije topla i sunčana, pravac u šetnju!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo.

Po podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na području istočne Srbije, Pomoravlja i donjeg Podunavlja moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar slab, u Vojvodini i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 9 do 13 stepena, a najviša dnevna od 23 C do 26 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar severnih pravaca.

Najniža temperatura biće 13 C, a najviša dnevna 25 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine, naročito u drugom delu nedelje kada će biti intenzivniji. Temperature će biti oko i malo iznad prosečnih vrednosti.

