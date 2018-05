SREĆAN PUT: Saobraćaj širom Srbije umeren, a evo koje deonice da izbegavate zbog radova

Na autoputevima i glavnim putnim pravcima u Srbiji saobraćaj je umeren, dok se u kasnijim popodnevnim časovima očekuje veći broj vozila, a samim tim i usporena vožnja na prilazima većim gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upozorava se na česte odrone zemlje i kamena, i poseban oprez preporučuje se na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure. Prema podacima Uprave granične policije Srbije na graničnim prelazima na putničkim terminalima zadržavanja su do 30 minuta.

Danas od podne zbog radova na pojačanom održavanju puta biće obustavljen saobraćaj na deonici iza Sremskih Karlovaca ka Banstolu, uključujući i na raskrsnici Čortanovci. Za vreme obustave vozila će se preusmeravati na alternativne pravce. Alternativni pravci za putnička vozila iz pravca Beograda su: Inđija, Maradik, Krušedol, Irig, Iriški venac, Petrovaradin, Novi Sad i obrnuto.

Od 21. do 23. maja od 7.00 do 17.00 na deonici od petlje Bubanj Potok do tunela Straževica, kao i na Ostružničkom mostu saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila zbog radova na popravci oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda.

