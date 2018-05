NOĆ MUZEJA KAKVU DOSAD NISTE VIDELI: Kad je golišavi muški model svukao ogrtač da ga skiciraju, šokirane gospođe nagrnule na vrata galerije, ali se brzo vratile nazad! (FOTO)

Od srpskih vladarki, voštanih figura, viteških borbi do muškog akta

BEOGRAD - Manifestacija Noć muzeja održana je sinoć na 62 lokacije u Beogradu i 47 gradova u Srbiji, a posetioci su mogli da obiđu muzeje, galerije, kulturne centre i druge ustanove od 17 časova do jedan sat posle ponoći.

Veliko interesovanje kao i predhodnih godina vladalo je za posetu Rimskom bunaru na Kalemegdanu, gde je bio izveden i performans o danima koje je Gavrilo Princip proveo u kazamatu u Terezinu.

U Paviljonu Cvijeta Zuzorić bili su izloženi lični predmeti supruga srpskih vladara, prva izdanja pesama Jovana Jovanovića Zmaja i izdanja časopisa Neven, kao i kostimi iz igranih TV serija koje su imale i istorijski karakter.

Deca su u paviljonu imala organizovane časove mačevanja, a tokom noći za građane je bila otvorena i Bajrakli džamija.

U Muzeju Narodnog pozorišta pored standardne postavke na kojoj posetioci mogu videti lične predmete glumaca i upravnika pozorišta, kao i reditelja Mate Miloševića, napravljena je i postavka o baletu "Labudovo jezero" sa kostimima.

Lokacije ovogodišnje manifestacije su bile grupisane u sedam gradskih zona i osam različitih tematskih tura, kako bi svi posetioci mogli na što jednostavniji način da se snađu kroz ovogodišnju Noć muzeja i da u zavisnosti od svojih afiniteta uživaju u bogatom programu.

Organizatori su osmislili i dečiju turu kojom su najmlađe posetioce na zanimljiv način ušetali u svet kulture i umetnosti.



Graja i vriska dece ispunila je Muzej nauke i tehnike gde su najmlađi zavirili u krivu sobu ispred koje stoji upozorenje "ne ulazite ako ste skloni vrtoglavici", isprobali da li mogu sebe da podignu uz pomoć koturova, učili Pitagorinu teoremu i saznali čemu služi eho tuba, dok su ih roditelji sa oduševljenjem fotografisali.

Bilo je i onih mališana koji nisu odoleli da uđu u čamac "Sevdah" kojim je Vladimir Popović oplovio Evropu ispunivši svoju dečiju želju da dođe do Sankt Peterburga i vrati se kroz Nemačku ploveći u malom čamcu, a na tom putu upoznao je mnogo dobrih ljudi, i bogate i siromašne, među kojima su, kaže, Ukrajinci najgostoljubiviji, a sreo je i ženu svog života.

Da muški akt nije više tabu i da Beograd ima mnogo šire vidike od Beča i Pariza, pokazali su posetioci izložbe "Licem u lice sa Pobednikom" Katarine Stanković Bjegović u Galeriji ULUS-a koja je tokom večeri bila ispunjena posetiocima.

Bjegović je odušvljena reakcijama, kaže da je mnogo dece videlo postavku, iako su roditelji na ulazu upozoreni da je namenjena za starije od 16 godina i dodaje da je prethodno u Galeriji ULUS-a bila izložba dela na kojima je ženski akt koja nije ni približno toliku pažnju privukla kao večerašnja.

Pojedine gospođe su krenule da izađu iz galerije kada je muški model svukao ogrtač kako bi ga slikali, ali su se ubrzo vratile, pa su se pojedine i fotografisale ispred sofe na kojoj je ležao, dok je jedan gospodin provirio i upitao da li će zaista biti modela pošto će njegova ćerka kasnije doći na izložbu.

Umetničkim paviljonom "Cvijeta Zuzorić", koji je bio posvećen srpskim vladarkama iz dinastija Karađorđević i Obrenović i pesmama Jovana Jovanovića Zmaja, večeras je bilo teško proći.

Snežani Vucelji se dopala izložba u "Cvijeti", ali je razočarano konstatovala da je većina ustanova koje je želela da obiđe, Etnografski muzej i Konak kneginje Ljubice na primer, nisu otvoreni pa je rešila da ide kući.

Ali zato njene unuke Sofija (10), Nađa (8), Monika (5) i Barbara (3) oduševljeno govore o mačevanju za koje je inače bio red u "Cvijeti", ali i o radovima inspirisanim pesmama čika Jove Zmaja.

"Ima raznih stvari za decu i baš je lepo napravljeno za decu", kaže Sofija i dodaje da je najmlađa Barbara pobedila u mačevanju, dok su Nađa i Monika gotovo u glas rekle da je "pisac napisao predivne pesme za decu".

"Potrudite se da sve vidite, da isprobate sve eksperimente", savetovala je majka svoju decu pre ulaska u Paviljon, dok se u kutku posvećenom Zmajevoj poeziji čuje: "Sećate se one žute knjige?".

"Kako beše ide, sećate se, taši taši tanana, ili zima, zima, e pa šta je?, nastavlja majka da podseća svoje mališane.

Crveni krst je prvi put u "Noći muzeja" otvorio svoju zgradu prikazavši istorijat svog delovanja sa posebnim fokusom na Veliki rat, jer tema "Noći muzeja" i jeste "Pobede i pobednici", a ono što ih je oduševilo je veliki broj sugrađana koji su na ovaj ili onaj način bili ili jesu deo Crvenog krsta.

Milica Duka kaže da su mnogo priča čuli od posetilaca, te je tako jedan gospodin ispričao kako je kao osnovac išao od vrata do vrata i sakupljao dobrovoljni prilog i niko ga nije odbio, a večeras je doveo svoju ćerku da joj pokaže značenje reči "putem humanosti ka miru".

Hladna i mračna unutrašnjost Rimskog bunara večeras je poslužila za oživljavanje stranica istorije i tamnovanja Gavrila Principa i ostalih osuđenih za atantat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, a kroz performans "Sarajevo-Terezin-Sarajevo", dok je Beli dvor na Dedinju skrenuo pažnju na učešće dinastije Karađorđević u istorijskim prekretnicama od 1808. do danas.

Za veliki broj Beograđana, koji su sa programom "Noći muzeja" i osmišljenim planom krenuli u obilazak, nezaobilazne su bile Bajrakli džamija, Muzej Jovana Cvijića, kuća Veljković koji takođe prvi put učestvuju u manifestaciji, ali mnogi su odlučili da ne propuste da obiđu nedavno otvoren Legat Milene Dravić i Dragana Nikolića u Jugoslovenskoj kinoteci i Nadbiskupiju.

Muzej Srpskog lekarskog društva je predstavio kako se vršilo i čemu je služilo puštanje krvi tokom istorije, a dr Jelena Jovanović Simić, autor izložbe i kustos Muzeja, naglašava da bi voleli da je "Noć muzeja" svakog dana.

Viteške borbe, trešnjev top i voštane figure

Kulturna manifestacija "Noć muzeja" i raznovrstan program napunili su muzeje u Jagodini i Ćupriji, a dobru posetu imaju i muzej u Paraćinu i Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu, rečeno je sinoć u ovim ustanovama, koje su bile otvrene do jedan sat posle ponoći.

"Noć muzeja" u Zavičajnom muzeju u Jagodini je u znaku replika opreme i naoružanja srednjovekovnih ratnika i tehnika viteških borbi koje ispred zgrade muzeja demonstriraju članovi Viteške družine "Crni medved" iz Jagodine.

Posetiocima je veoma zanimljiva i stalna postavka ovog muzeja koji ima regionalni status.

U Muzeju voštanih figura, jedinom u Srbiji, vodič kroz muzej Nataša Nikolić, posetiocima je održala predavanje na temu "Vuk Karadžić i reforma jezika", a prigodan koncert izveli polaznici Muzičke skole iz Jagodine.

U ovom muzeju, pored 30 figura istaknutih kulturnih, javnih, političkih i sportski ličnosti je i figura Vuka Karadžić. Posetioci su se najduže zadržavali pored figure predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, najboljeg srpskog tenisera Novaka Djokovića i bivšeg direktora zoo-vrta Beograd Vuka Bojovića.

"Noć muzeja" u Ćupriji, ispred Zavičajnog muzeja, najavljuje, svakog sata pucnjeva iz trešnjevog topa, replike topa koja se čuva u muzeju, a dejstvovao je u vreme boja na Ivankovcu.

U toj ustanovi održana je i izložba "Dizajn iz doba Juge" (Jugoslavije). U Paraćinu su priredili "Arheološku radionicu", a u Prirodnjačkom centru u Svilajncu "strašne guštere" i četiri stalne izložbe, šetnju po dino parku...

U Muzeju naivne i marginalne umetnosti, posetioci su videli izložbu slika "Iz dva ugala" Milanke Dinić i skulpture Saše Patrovića - Berdijca a promovisan je i 6. broj Magazina "ART" za naivnu i marginalnu umetnost.

Dobra poseta je i Muzeju ugljarstva u Senjskom Rudniku.

Novi Sad

Manifestacija Noć muzeja u Novom Sadu obeležena je na 15 lokacija, a privukla je mnogo vise mladih u odnosu na prethodne godine, kažu u Muzeju Vojvodine i u drugim muzejima.

Muzej Vojvodine bila je jedna od najposećenijih destinacija u Noći muzeja. Ono što je bilo drugačije jeste izlaganje novčiča od porcelana. To je jedinstvena prilika i jedinstveno mesto u Srbiji gde to može da se vidi jer nijedan muzej u Srbiji to nema.

Jedinstven kulturni spektakl Noć muzeja organizuje se u više od 120 gradova sveta i 30 država, među kojima su od 2005. godine Srbija i Beograd.

