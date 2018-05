ROK ZA PRIJAVE PONEDELJAK DO 14 SATI: Đaci koji žele u IT odeljenja i sutra imaju šansu da se prijave za polaganje prijemnog!

BEOGRAD - Rok za prijave osmaka koji žele da upišu specijalizovana odeljenja za informatiku i računarstvo u gimnazijama je produžen i traje do sutra u 14 sutra, izjavio je danas pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje Aleksandar Pajić.

"Do ponedeljka 21. maja, do 14 časova smo produžili rok, kako bi oni učenici koji još razmišljaju da se prijave mogli da iskoriste to pravo i prijave se za polaganje prijemnog ispita", izjavio je Pajić.

On je kazao da bi prijavljeni učenici trebalo da pristupe polaganju testa iz matematike, na kojem će raditi zadatke srednjeg i naprednog nivoa.

"Videćemo po broju učenika koji polože prijemni ispit kako će dalje biti formirana odeljenja. Ja se nadam da će i rezultat prijemnog biti jako dobar i da ćemo imati tu privilegiju da povećamo broj odeljenja", kazao je on.

Na pitanje da li su škole spremne da se usklade ukoliko bude veći broj odeljenja nego 1.260 mesta koliko je planirano, Pajić je naglasio da su škole o tome razmišljale kada su se prijavljivale za ovaj projekat.

"Škole su pre svega o tome razmišljale i kada su se prijavile da imaju odeljenja. One su sagledale i svoje prostorne i kadrovske kapacitete. Obuke za nastavnike počinju, tako da se nadamo da će apsolutno spremni svi dočekati novu školsku godinu i sa zadovoljstvom krenuti u ove obrazovne profile", kazao je Pajić.

Kako je istakao, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije i premijerka Ana Brnabić veoma su zadovoljni sa brojem prijavljenih učenika.

"Izuzetno smo zadovoljni velikim inetersovanjem ucenika za ova odeljenja. Kada smo ovaj smer predstavili učenicima, vodili smo računa o potrebama privrede za IT stručnjacima, ne samo u Srbiji nego i šire. Čitav svet je zainteresovan za IT stručnjake i Srbija je adekvatno odgovorila, prvenstveno na svoje potrebe, sa upisivanjem ovih učenika", rekao je Pajić.

