OD SUTRA SE KVARI SE VREME: Ujutru promenljivo oblačno, po podne grmljavina i pljuskovi! Od srede moguć i GRAD!

BEOGRAD - U Srbiji će u ponedeljak biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne sa periodima sunčanog vremena. Od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab, u košavskom području i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14 C, najviša dnevna od 22 do 27 C, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod.

foto: AP/Ilustracija

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne sa periodima sunčanog vremena. Posle podne i uveče u pojedinim delovima grada očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 14 C, najviša dnevna oko 25 C.

Izgledi vremena do 28. maja: Do petka promenljivo oblačno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine, narocito u sredu i četvrtak kada će biti intenzivniji i moguća je i kratkotrajna pojava grada.

foto: AP

U petak i za dane vikenda u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, uglavnom u planinskim predelima. Temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Krajem perioda, svežije, nestabilno promenljivo oblačno sa padavinama.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Filip Plavčić/Zorana Jevtić)

