NADA MACURA: Kosovo je srce Srbije, ali mu treba bajpas! ČUVENA DOKTORKA OTKRIVA I KOME BI PRVO POMOGLA, PUTINU ILI TRAMPU

Mislim da koronarni krvni sudovi Kosova, srca Srbije, tamo dobro rade i dobro funkcionišu. Možda uz neku podršku bajpasova, premošćavanja i jedne i druge strane. Smatram da se uz dobar razgovor, uz racio, razum, uz, naravno, dosta tolerancije, može i tamo lepo živeti, kaže portparolka Hitne pomoći, doktorka Nada Macura.

Na pitanje da li Srbija generalno ima visok ili nizak pritisak, Macura nam je odgovorila:

„Ako mislite kao država, zbog svih događaja, svih puteva koji vode kroz Srbiju, Srbije u regionu, mislim da ima visok pritisak i da taj visok pritisak, naravno, u tom fiziološkom smislu i održava Srbiju nekako prepoznatljivom“.

Ona je rekla da mnogo voli predsednika Rusije Vladimira Putina.

"Ja obožavam Putina i šaljem mu velike pozdrave jer on zaista vodi računa o svom zdravlju. Šta god da on uradi i gde god da se pojavi on pleni svojom pojavom, bilo da jaše na brzacima bilo da se kupa u hladnoj vodi... Obožavam ga", rekla je Macura.

Na pitanje kome bi pružila prvu pomoć ako bi Putin i Tramp upali u neku nezgodnu situaciju ona žaže:

"Prvenstveno bih pružila pomoć gospodinu Putinu."

Kurir.rs/Sputnjik/Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir