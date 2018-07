GAGI ARGENTINA SADA STVARNO DOLIJAO: Srpski milijarder u pratnji policije u Majamiju!? (FOTO)

Prošle nedelje je kao bomba odjeknula vest da je uhapšen srpski milijarder Dragan Ilić u Brazilu zbog trgovine kokainom, a danas se on sam predao policiji.

Biznismen već deset dana uživa sa porodicom u Majamiju, pa je iskoristio priliku da se i našali na svoj račun. On se fotografisao sa uniformisanim licem nasred ulice, i prekrstio ruke kako bi izgledalo kao da ga je on zaista priveo.

Međutim, na rukama ni traga od lisica, a ako je suditi po fotografiji obojica su se dobro zabavila na sunčanoj Floridi.

On se i pre nekoliko dana javio Kuriru i tom prilikom stavio tačku na glasine da je uhapšen:

- Šaljem vam puno pozdrava iz sunčanog Majamija. Eto, čujem da sam uhapšen. Istina je. Došao je jedan dinosaurus i priveo me. Šalu na stranu, niti sam uhapšen nizi ikakve veze imam sa kontekstom u koji je dovedeno moje ime u pitanje. Poručujem im da mogu samo da me mrze oni koji me ne vole i neka dođu ovde u Majami da uživamo - rekao je Ilić za Kurir.

Ilić je rođen 1970. godine u Nišu i poznat je pod nadimkom Toni. Iz Niša je sa devetnaest godina otišao u Holandiju, odakle se 2002. godine uputio ka Argentini. Za njegovo ime u srpskoj javnosti prvi put se čulo tek te 2006. godine, kada su po novinama osvanule fotografije sa njegove svadbe. Tada se samo kroz priču provlačilo da je on kum Sretena Jocića, Joce Amsterdama.

