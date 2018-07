STOP NASILJU NAD ŽENAMA! OKORELE TABADŽIJE IZGOVOR TRAŽE U SRPSKOJ ISTORIJI: Šešelj ispričao kako je kralj Petar Prvi Karađorđević šamarao Zorku, pa ŠOKIRAO sve! (VIDEO)

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici već mesecima izaziva različite komentare, a pogrešno tumačenje pojedinih odredbi baca u senku njegovu suštinu - da je nasilje u bilo kom obliku apsolutno neprihvatljivo i bez opravdanja!

Tema i apeli aktuelizovani su, a da još ima mnogo onih koji "izgovor" za nasilje za koje nema opravdanja nalaze u navodnoj "tradiciji" i "istorijskim primerima" dokazalo je i jutrošnje uključenje jednog gledaoca uživo u program Hepi televizije koje je šokiralo sve koji su bili pored malih ekrana. On je tako naveo da mu navodno nije jasno zašto novi Zakon "sprečava muža da malo oštrije porazgovara sa svojom suprugom", ali i dodao jezivu tvrdnju da bi "kad žena isuče jezik i počne da priča, sreća bila da nema jezik, pa nikad ne bi ni dobila šamar"?!

On je za komentar na Zakon zamolio i Vojislava Šešelja koji je bio među gostima u studiju, a lider Srpske radikalne stranke podsetio je na stravične primere iz srpske istorije koji se nikada ne smeju ponoviti.

"Postoje neki civilizacijski nivoi. Nekad je bilo normalno u našoj patrijarhalnoj zajednici da muž tuče ženu i u to se niko nije mešao, čak ni njeni roditelji. Imamo jedan primer: Petar Prvi Karađorđević oženio je najstariju ćerku knjaza Nikole Petrovića, Zorku, i s njom je jedno vreme živeo na Cetinju. I ubijao je boga u njoj. Nekad nije ni morao da ima razloga. Knjaz Nikola je škrgutao zubima, omrznuo ga je zbog toga, ali se nikada nije mešao, jer je smatrao da je pravo muža da tuče ženu. Takav je bio civilizacijski nivo, jer ako ti ne znaš zašto tučeš ženu, ona sigurno zna, tako se to postavljalo. Mi smo izrasli iz tog civilizacijskog miljea.

Do Drugog svetskog rata žene nisu imale pravo glasa, to je opet jedan niži stepen društvenog razvoja, ni u Evropi mnoge zemlje tada nisu ženama davale pravo glasa. tek posle Drugog svetskog rata žensko pravo glasa je u celoj Evropi postala masovna pojava, a danas nema nijedna države koja to pravo glasa ženama isključuje. Trebalo je da prođe vreme, da civilizacija stasa, da nauka postavi mnoge stvari kako treba, pa da se razvije i književnost, i ljubavna književnost, da bi se stvari normalizovale. Postoje nivoi tolerancije između muža i žene, negde su navikli da se tako tolerišu, ima tu i malo mazohizma, pa žena trpi šamare, a nekada i muž trpi", ispričao je Šešelj i šokirao sve.

Najčešće su žrtve nasilja upravo žene, kao fizički slabiji pol, a državni organi, mediji i javne ličnosti pokrenuli su kampanju kako bi podigli svest ljudi o neophodnosti sprečavanja i zaštiti žrtava porodičnog nasilja.

Podsetimo da je Kurir još pre godinu i po dana pokrenuo kampanju "Stop nasilju", u čemu nam je nesebično pomogla Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici, koja je istakla da je, zahvaljujući zajedničkom trudu, nizom tekstova i apela, mnogo više žena smoglo hrabrost da prijavi muževe koji ih tuku. Nažalost, nasilja u Srbiji i dalje ima, a mi ćemo kao društveno odgovorna kompanija nastaviti da vodimo kampanju protiv nasilja u porodici.

NAJJEZIVIJI SLUČAJEVI PORODIČNOG NASILJA



21. novembar 2017.



Biljanu Mijatović (30) iz Pančeva ubio je Siniša Radovančev (50) kad su se posvađali, navodno zbog njegovog kašnjenja na njenu proslavu rođendana. U trenutku ubistva nožem u stanu je bila Biljanina ćerka od 12 godina i njihova beba, rođena pre samo 20 dana. Prema saznanjima medija, Biljana je prijavljivala Sinišu za nasilje.



12. jul 2017.



Maju Đorđević (38) ubio je bivši nevenčani partner Marko Nikolić, pošto je ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ugušio njihovog sina, četvorogodišnjeg Mihajla.



5. jul 2017.



Olgu Lovrić (39) ubio je muž Milan Lovrić (46) udarajući je kamenom u glavu ispred Centra za socijalni rad na Novom Beogradu. Lovrići su živeli rastavljeno, a ona je u Centar dovela tri sina, kako bi ih otac video. Prestravljena deca su pokušavala da spreče oca, ali nisu uspela.



28. septembar 2016.



Marija Ferizović (21) iz Kaluđerice pretrpela je brutalne povrede i mučenje od nevenčanog supruga Ahmeda Marinkovića (40). Marinković ju je tukao, pesničio, obrijao joj je glavu, sekao je žiletom i žigosao žaračem po glavi. Kurir je Mariji pomogao u zaštiti i ostvarivanju prava na sudu, a nasilnik je uhapšen.

