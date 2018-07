DROGE U SRBIJI SVE OPASNIJE: U ekstazi sada stavljaju i pesticide

Veliki problem predstavlja to što ne znamo od čega se pravi novi ekstazi, jedna tableta može biti dovoljna da se neko predozira. Moguće da dileri dodaju i neke pesticide koji se koriste u poljoprivredi. Policija će utvrditi šta je tačno i koje su to supstance u pitanju, upozorava doktor Nebojša Baračkov psihijatra i član Upravnog odbora udruženja Prevent.

Prema njegovim rečima, mladi se iz više razloga odlučuju da probaju neku vrstu narkotika, neki od njih su radoznalost, ispitivanje granica, kao i uticaj vršnjaka.

- Mladi ljudi koji su jednom probali taj ekstazi, kažu: "E pa to je to", i onda opet uzmu po onoj šemi od pre, uzmu tabletu-dve i predoziraju se. Problem je što je ta droga sada opasnija, to je nešto novo i treba vrlo oprezno pristupiti svakoj novoj supstanci - objašnjava dr Baračkov.

Prema njegovim rečima, naša zemlja već ima dosta razvijenih programa i modela koji su dobri kada je borba protiv narkomanije u pitanju, samo ih treba primeniti.

Kako Kurir saznaje, druga sednica Vladine Komisije za borbu protiv narkomanije u školama biće održana sutra, a članovi će predlagati i raspravljati o mogućim merama. Posle smrti četvoro mladih ljudi usled predoziranja narkoticima, Kurir je pokrenuo akciju "Droga je samo smrt", koju je podržao veliki broj stručnjaka i javnih ličnosti.



Foto: Profimedia, Shutterstock

