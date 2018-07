DOKLE VIŠE? JOŠ JEDNA PREVARA NA POMOLU: Platili letovanje, ostali kod kuće! Kurir apeluje: LJAJIĆU, ZAŠTITI PUTNIKE!

Letnja sezona nam je donela seriju turističkih afera, a na pomolu je još jedna. Ovog puta u pitanju je "Global travel", agencija iz Pančeva koja je, kako se saznaje, u ponedeljak privremeno zatvorila vrata svojim putnicima.

- Prvi put smo otišli do agencije 11. jula i istog dana dali na ruke 1.650 evra za četvoročlano putovanje u Bugarsku. Sutradan smo dodali novac za još dve osobe u iznosu od 820 evra. Nekoliko dana pred putovanje, vlasnik agencije nam je rekao kako je sav novac dao hotelu, ali da čeka na vaučer i da dođemo dan pred putovanje do agecije po njega. Sutradan smo došli, ali vaučera nije bilo - žalila se jedna od prevarenih putnica, dodavši da je na dan putovanja njen tata zvao vlasnika, Branislava Bogosavljeva, kako ne bi opet došlo do greške, ali da mu je vlasnik agenicije rekao "kako su oni pogrešili i da mi zapravo putujemo sutradan".

Prevareni putnici juče su se, kako prenosi portal 013 info, okupili pred zatvorenom turističkom agencijom, a na vratima ih je dočekala poruka na kojoj je pisalo da agencija neće raditi zbog službenog puta i ispod je bio ostavljen broj telefona za hitne slučajeve.

- Juče je agencija bila zatvorena zbog inspekcije, koja je danas izdala nalog da novac svima bude u celosti isplaćen - rekli su iz "Global travela", dodavši da je problem nastao zbog "prevare od strane bugarskog partnera".

Nadležni su dobro upoznati sa celom situacijom.

- Inspekcija je danas otišla na teren i biće u njihovoj agenciji tokom popodneva, kako bi rešili i neke prijave od ranije - potvrdila je Vera Božić Trefalt, pomoćnica ministra trgovine i turizma.

Ljajiću, založi se da se haos u turizmu reši

Zbog očiglednog haosa u turizmu, Kurir je, kao društveno odgovorni medij, prvi tražio od države da nađe rešenje i zaštiti putnike. Apelujemo na ministra turizma Rasima Ljajića da se založi da ovaj problem bude rešen. On se već nedelju dana ne javlja na naše pozive, a njegova pomoćnica Vera Božić Trefalt rekla je za Kurir da su ove negativne pojave iznedrile nova rešenja koja će doprineti kvalitetnijem obavljanju turističke delatnosti.

- Formiraćemo bele i crne liste koje će biti objavljene na sajtu ministarstva. To će značiti da putnik neće morati sam da istražuje, nego će imati objedinjene informacije na jednom mestu. Beležiće se šta je to turistička inspekcija našla u kontrolama, otkad agencija ima licencu, kakvo je njeno poslovanje, da li je imala neke sankcije, kada su i zbog čega one izrečene. Takođe, ideja je da se formiraju tri grupe agencija: velike, srednje i male. Na osnovu toga će se određivati premije, odnosno garancije putovanja od 500.000, 400.000 ili 300.000 evra. Sve ovo se i dalje razmatra i čini se sve da se uvede red u poslovanje.

Dosta prevara: Pogasiti agencije bez depozita

Kako bi putnici bili zaštićeni od prevara i da ne bi ostali u poslednji čas bez plaćenih aranžmana, a građani znali kojim turističkim agencijama mogu da veruju, u ovu branšu mora hitno da se uvede red rigoroznim propisima!

Sagovornici Kurira se slažu da je jedini način za to povećanje osnivačkih depozita organizatora putovanja na 100.000 ili 150.000 evra, ali i rast polisa osiguranja do milion evra.

Direktor turističke agencije "Travelend" Miloš Jovović objašnjava da je zbog "prevaranta i bitangi" bačena ljaga na celu branšu.



- Danas svako može da osnuje turističku agenciju, teže je napraviti taksi udruženje i kozmetički salon. Osnivački depozit mora da bude 100.000 evra, a suma osiguranja mnogo veća od trenutnih 300.000 evra. Nemamo mi milione, ali u poštene turističke agencije mora da se vrati poverenje, jer ovako stradamo svi. Mora da se odvoji žito od kukolja, ljudi koji ozbiljno i pošteno posluju od prevaranata. Ovako su nam ruke svima vezane, ne može svako da ima licencu - kaže Jovović i dodaje da je, otkad je otkrivena prevara "S. A. B. travela", broj prodatih aranžmana opao tri puta, zbog čega i država gubi velike svote novca od PDV i poreza.

Sa njim se slaže i Mirko Milanović iz "Viva travela".



- Godinama apelujemo da se to zakonski reši. Garancija putovanja je uslov da se dobije licenca za tur-operatera, a ona mora višestruko da se poveća, a država da odredi koji je taj iznos, da li do pola ili milion evra. Ako bude veća polisa osiguranja, neće je sigurno banke davati svakome, nego će pametno procenjivati rizik poslovanja agencija. Osnivački depozit mora da se poveća na 150.000 evra kako ne bi sa 5.000 dinara ljudi otvarali turističke agencije, to je apsurd - kaže Milanović.



Vlasnici agencija da garantuju imovinom

Direktor agencije "Oktopod" Nenad Vilotić smatra da garancija mora da bude do milion evra, dok agencija ili vlasnik treba da garantuju poslovanje svojom imovinom.



- Putnici moraju da budu informisani i da biraju solventne agencije. Organizator putovanja ne može biti neko ko nema veliko osiguranje kako bi turisti bili bezbedni i zaštićeni.

100.000 evra najmanje treba da je osnivački depozit

1.000.000 evra treba da je polisa osiguranja

Podsećamo, od početka leta desilo se nekoliko afera sa truističkim agencijama koje su prevarile svoje putnike: "Sun&Sea" u Subotici, "S.A.B" u Beogradu, konačno i "B2R" kada su đaci na svojevrsnoj eksurziji u Španiji ostali bez predviđenog smeštaja.

Proverom na sajtu Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), utvrđeno je da "Global travel" nije član ovog udruženja koje okuplja nekoliko stotina turističkih agencija u Srbiji.

