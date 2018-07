VOZAČI, PRILAGODITE BRZINU: Saobraćaj širom Srbije bez zastoja, zadržavanja na granicama pola sata

BEOGRAD - Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija bez vanrednih zastoja i prekida, i umerenog je intenziteta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS) i dodao da zbog najavljene povremene kiše promet može biti usporen zbog čega je vozačima neophodna dodatna pažnja.

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Teretna motorna vozila na izlaz iz Srbije na prelazu Batrovci čekaju oko 60 minuta, na prelazu Šid oko 120 min, a na Horgošu oko 90 min.

Do sutra, 26. jula od 9.00 do 14.00 na autoputu kroz Beograd na deonici od petlje "Sava Centar" do petlje skretanja za Novi Sad, u smeru Beograd-Šid za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva traka zbog radova na nivelisanju zemlje i orezivanju šiblja u srednjem pojasu.

Do 27. jula naplatna stanica "Žednik" biće zatvorena u smeru ka Horgošu zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na autoputu E-75. Alternativno isključenje s autputa je naplatna stanica "Bačka Topola".

Radovi su u toku na više deonica na putevima u Srbiji i tu je potreban dodatni oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije, naveo je AMSS.

