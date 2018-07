SRBIN MORAO DA PLATI 700 €, ODUZELI MU TABLICE NA 20 DANA I DOKUMENTA NA 2 MESECA! Ako putujete u inostranstvo otvorite četvore očiju! Kazne su PAPRENE

Jedna od stvari koja bi mogla da vam upropasti godišnji odmor i letovanje jeste da vas zaustavi policija zbog saobraćajnog prekršaja i napiše vam kaznu.



Debelo ga koštalo



Upravo to se dogodilo R. S. (55), koji je letovao s porodicom u Grčkoj, ali se zbog prolaska na crveno proveo kao bos po trnju: platio je 700 evra, oduzeli su mu tablice na 20 dana i saobraćajna dokumenata na dva meseca! Da se drugi turisti ne bi opekli, svoje iskustvo je podelio javno.



- Da bi ljudi bili upozoreni i da bi pripazili šta rade i šta se sve može desiti na godišnjem odmoru, rešio sam da postavim svoje iskustvo na Fejbuku, nadam se da će nekome koristiti - rekao je za Kurir R. S.

foto: Profimedia

Iako je godinama iskusan vozač, saobraćajni prekršaj je napravio u mestu Kalitea na semaforu.



- Na skretanju ulevo prema Kasandri prošao sam kroz crveno. Policajac na motoru me je odmah zaustavio nakon skretanja. Nekako mi je objasnio da će dokumenta biti u policijskoj stanici Nea Triglija. Na zapisniku se vidi da je čekirao oduzimanje tablica na 20 dana i vozačke i saobraćajne na 60 dana (mada nije skinuo tablice) - napisao je R. S. i dodao da, iako je platio 700 evra, nisu hteli da mu vrate dokumenta, već su rekli da će ih poslati ambasadi u roku od 60 dana.



Rigorozni



Ministarstvo saobraćaja je na početku letnje sezone upozorilo da grčka policija može oduzeti saobraćajnu, vozačku dozvolu i registarske tablice na period od 60 dana ukoliko se naprave neki od težih saobraćajnih prekršaja.



- To se odnosi na korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, vožnja motocikala bez kacige, bacanje opušaka i sličnih predmeta kojima se može izazvati požar ili udes, kao i parkiranje na mestima za invalide, kršenje propisa kojima se reguliše prevoz dece i vožnja u zaustavnoj traci na auto-putu - naveli su u Sektoru za drumski transport pri Ministarstvu saobraćaja.



GRČKA

SKIDAJU TABLICE I ODUZIMAJU DOZVOLE

- telefoniranje tokom vožnje

- nevezivanje pojaseva

- vožnja motocikla bez kacige

- bacanje opušaka od cigareta kroz prozor automobila

- vožnja zaustavnom trakom na auto-putu

- parkiranje na mesto za invalide

MAKEDONIJA

- prekoračenje brzine od 20 do 300 evra

- nevezivanje pojaseva 20 evra

- razgovaranje mobilnim telefonom 45 evra

- vožnja u alkoholisanom stanju od 250 do 400 evra

- prolazak kroz crveno svetlo 300 evra

- nedozvoljeno parkiranje 45 evra

- obavezna vožnja sa svetlima i tokom dana - u suprotnom kazna 35 evra

- odbijanje alko-testa 500 evra

foto: Fonet

BUGARSKA

- nevezivanje pojaseva, razgovaranje telefonom tokom vožnje, prolazak kroz crveno svetlo 25 evra

- prekoračenje brzine od 5 do 76 evra (ako je prekoračnje više od 40km/h od dozvoljenog može da se oduzme dozvola)

- kazna za parkiranje na nedozvoljenom mestu 5 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 102 do 306 evra

- za ponovljeni prekršaj vožnje pod uticajem alkohola kazna je od 511 do 1.022 evra, a dozvola može biti oduzeta u trajanju od godinu do tri godine

- za vožnju sa više od 0,12 promila alkohola zaprećena je kazna zatvorom do godinu dana

MAĐARSKA

- vožnja pod uticajem alkohola 624 evra

- prekoračenje brzina od 93 do 936 evra

- prolazak kroz crveno svetlo 312 evra

- nevezivanje pojaseva od 93 do 124 evra

- u slučaju drugih prekršaja iznosi kazni kreću se od 9 do 62 evra

- strane vozače policija može da zadrži uz oduzimanje saobraćajne dozvole dok se ne plati kazna

HRVATSKA

- prekoračenje brzine od 40 do 2.029 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 135 do 2.029 evra

- nevezivanje pojaseva 67 evra

- prolazak kroz crveno svetlo od 270 evra do 676 evra

- razgovor mobilnim 67 evra

- naplata kazni može biti na licu mesta ili se plaća u bankama i poštama u roku od osam dana, a kao predostrožnost se može konfiskovati pasoš vozača

SLOVENIJA

- prekoračenje brzine od 100 do 1.200 evra (preko 50 km u naseljenom mestu mogućnost oduzimanja dozvole)

- nevezivanje pojaseva 120 evra

- pogrešno parkiranje od 40 do 200 evra

- prolazak kroz crveno 300 evra

- korišćenje mobilnog telefona 120 evra

- vožnja pod uticajem alkohola od 300 do 1.200 evra ili više, uz mogućnost oduzimanja dozvole

- obavezna upaljena svetla i tokom dana, kazna u suprotnom 40 evra

- kazna za neposedovanje sigurnosnog prsluka 40 evra

CRNA GORA

- nevezivanje pojaseva od 40 do 100 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 70 do 2.000 evra (preko 0,05 promila oduzimanje dozvole)

- ako se na prednjem sedištu vozi dete mlađe od 12 godina, od 60 do 150 evra

- ukoliko dete uzrasta do pet godina nije u sigurnosnom sedištu od 30 do 90 evra

- preticanje kolone 450 evra

- prelazak preko pune linije 300 evra

- neposedovanje reflektujućeg prsluka od 30 do 80 evra

- prekoračenje brzine od 450 do 2.000 evra

- neposedovanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi od 40 do 200 evra

BOSNA I HERCEGOVINA

- prekoračenje brzine od 15 do 511 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 200 do 500 evra

(Kurir.rs/Silvija Slamnig Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir