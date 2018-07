MINISTAR ŠARČEVIĆ ODLUČAN: Saznaću ko je Šakiri držao leđa u ministarstvu

Profesorka istorije Devete beogradske gimnazije Snežana Martić, zvana Šakira, koja je organizovala spornu ekskurziju u Španiju koju su pratili brojni skandali, nije se juče pojavila na sastanku sa predstavnicima turističke inspekcije, već je poslala svog pravnog zastupnika, saznaje Kurir.

Pored Šakire, na sastanak je trebalo da dođe i profesorka Mirjana Stanišić, koja je učestvovala u realizaciji puta, ali se ni ona nije pojavila. Sledeći sastanak sa pravnim zastupnicima biće održan sledećeg ponedeljka.



Naša saznanja potvrdila je pomoćnica ministra turizma Vera Božić Trefalt, koja kaže da će drugi deo inspekcijskog nadzora potrajati.



- I dalje je inspekcijski nadzor u toku i utvrđuju se relevantne činjenice. Njih dve nisu došle, poslale su svog zakonskog zastupnika, što je pravno u redu. Mi njemu prema propisima sada moramo da damo određeni rok da utvrdi broj učenika, kome su pare davane, koji ugovori su u pitanju. Nećemo odustati dok poslednju činjenicu ne utvrdimo! Predočili smo im i dali spisak šta zastupnici treba da nam dostave. Bezbroj činjenica se utvrđuje - rekla je Božićeva.

Profesorka Martić i juče je ignorisala naše pozive, nedostupan je ostao i direktor Devete gimnazije Dejan Josipović. Međutim, ministar prosvete Mladen Šarčević naglasio je da će svi akteri odgovarati, s obzirom na to da se ovakva putovanja organizuju već nekoliko godina, kao i direktor, koji se pravio da ne zna ništa o ekskurziji, ali i novoizabrani direktor Dušan Dimitrijević.



- Čekamo da se svi vrate s godišnjih odmora. Bitan je aktuelni direktor koji mora da uradi ono što zahtevamo, a on će prvi da snosi posledice. On mora pokrenuti disciplinski postupak. I protiv novoizabranog direktora, za koga se sumnja da je vodio decu u Grčku, takođe će biti pokrenut disciplinski postupak na osnovu inspekcije koju sam posao u školu. Njegov izbor će biti poništen - oštar je Šarčević.



Prema njegovim rečima, biće postavljen novi v. d. direktora, koji će protiv svih pomenutih morati da pokrene disciplinski postupak.



- Ispitaćemo i zaposlene u ostalim školama gde je profesorka Martić radila, a saznaću i ko joj je držao leđa u ministarstvu - rekao je Šarčević za Kurir.





Brojni skandali



Roditelji najavljuju krivičnu prijavu

Sve je još uvek prilično konfuzno kad je reč o organizaciji ove ekskurzije, a glavni akteri međusobno optužuju jedni druge, dok jadnim roditeljima niko ne objašnjava kako je došlo do toga da je po dolasku u špansko letovalište Ljoret de Mar deci rečeno da agencije "Planeta promet" i B2R nisu odradile svoj deo posla, iako su uredno platili aranžman. Zašto su im u autobusu uzimali novac za izlete koji nisu realizovani? Zašto im je traženo da na licu mesta isplate preostale rate, iako je bilo dogovoreno da to mogu učiniti do oktobra? Ogorčeni roditelji su najavili krivičnu prijavu protiv Šakire jer smatraju da je ona glavni krivac.