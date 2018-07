SPREMITE SE, ČEKAJU NAS TROPSKI DANI U AVGUSTU: A onda u septembru totalni obrt!

Temperatura vazduha u Srbiji biće ispod prosečne za oko dva stepena do kraja prve dekade avgusta, potom u granicama proseka - od 21 do 26 stepeni, a u planinskim predelima od 15 do 19 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Očekuje se da u avgustu bude od osam do 15 tropskih dana, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 30 stepeni i više. Tokom predstojećeg meseca u nižim predelima moguće su do dve "tropske noći", s minimalnom temperaturom vazduha od 20 stepeni i više, a u Beogradu šest takvih noći.

Očekuje se da količina padavina u avgustu u većem delu Srbije bude iznad prosečnih vrednosti: u nižim predelima 50 do 90 milimetara kiše, a na planinama od 80 do 100 milimetara. Prema prognozi za avgust, u nižim predelima će biti od 8 do 15 dana sa padavinama, a u brdsko-planinskim krajevima od 9 do 12 dana.

U septembru se u celoj Srbiji očekuje srednja temperatura vazduha u granicama višegodišnjeg proseka, od 15 do 18 stepeni, a u planinskim predelima od 9 do 13 stepeni.

U nižim predelima, u septembru se očekuju do tri "tropska dana" i od 11 do 15 "letnjih dana", s maksimalnom temperaturom vazduha od 25 stepeni i više.

U septembru će količina padavina u većem delu Srbije biti u granicama višegodišnjeg proseka, na severu veća. U nižim predelima pašće 50 do 70 milimetara kiše, a na planinama do 90 milimetara.

Očekuje se da u septembru u nižim predelima bude od 8 do 12 dana dana sa padavinama, a u brdsko-planinskim krajevima do 13 dana. U periodu od 1. juna do 25. jula najniža srednja temperatura vazduha bila je u Požegi - 19,4 stepena, najviša u Negotinu - 23,0 stepena, dok je u planinskim predelima bila od 12,0 na Kopaoniku do 16,1 stepen na Zlatiboru.

Najmanje tropskih dana u tom periodu bilo je u Valjevu i na Paliću - sedam, a najviše u Negotinu - 24. U Beogradu je zabeleženo 14 tropskih noći, u Negotinu devet, u Nišu tri, dok je u Somboru, Valjevu, Velikom Gradištu, Kruševcu, Ćupriji i na Paliću bila po jedna tropska noć.

